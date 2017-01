Kadetski reprezentativci BiH odradili pripreme

Kadetski reprezentativci Bosne i Hercegovine završili su danas pripreme u Čitluku.

Foto: NFSBiH

U četiri dana izabranici Sakiba Malkočevića su odradili četiri treninga i odigrali dvije test utakmice, a selektor je zadovoljan odrađenim.



"Vrijeme nas je poslužilo i tereni na kojim smo radili su bili dobri. Momci su svjesni da su pred njima zahtjevne kvalifikacije i radili su veoma kvalitetno. Bilo je tu i nekih novih igrača, od kojih su bar trojica pokazali da se na njih može ozbiljno računati i tako smo još više pojačali konkurenciju za tim. Do Elitnog kruga kvalifikacija ćemo odigrati nekoliko prijateljskih utakmica gdje će se iskristalisati kojih će 18 fudbalera nastupati na turniru", rekao je Malkočević.



Prokomentarisao je Malkočević i kvalifikacionu grupu.



"Manje od dva mjeseca je ostalo do mečeva Elitne runde i mi već uveliko pratimo naše protivnike. Prema onome što smo vidjeli Engleska ima zaista jaku ekipu i oni će biti favoriti u grupi, a mi, Slovenija i Republika Češka ravnopravno konkurišemo za drugo mjesto. Bit će teško, ali nastojat ćemo da ponovimo uspjeh prethodne generacije“, istakao je Malkočević.



Nakon što je Olimpijski komitet u decembru nagradio kadetsku reprezentaciju koja je prošle godine nastupala na Evropskom prvenstvu, sinoć je i Sportski savez BiH proglasio našu kadetsku ekipu za najbolju državnu selekciju.



"Drago mi je što je naš rad priznat i to samo govori o uspješnosti bh. omladinskog fudbala u prošloj godini. Igrači, stručni štab i svi koji su bili uz našu reprezentaciju zaslužuju ova priznanja. Ipak, momci koji su ostvarili plasman na Evropsko prvenstvo i nastupali u Azerbejdžanu su iznijeli najveći teret. Hvala i Olimpijskom komitetu i Sportskom savezu naše zemlje za ova priznanja“, istakao je selektor.