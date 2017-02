Juventusov Area menadžer Marco Degortes u posjeti Sarajevu

Marco Degortes, Area menadžer Juventusa, u posjeti je Akademiji tima iz Torina u Sarajevu, koja je u našem glavnom gradu počela sa radom u septembru 2016.

Marco Degortes, Area menadžer Juventusa, u posjeti je Akademiji tima iz Torina u Sarajevu, koja je u našem glavnom gradu počela sa radom u septembru 2016.

Nosilac projekta je Birr Group, koja je potpisala ugovor sa Juventusom na tri godine, a osim kampa, koji je protekle godine uspješno sproveden u našoj zemlji, tokom cijele godine egzistira i Akademija, koja je namijenjena za svu djecu od 6 do 17 godina. Treninzi se održavaju tokom cijele godine s pauzom tokom ljeta u trajanju od dva mjeseca.



Treninzi se održavaju tri puta sedmicno i dječaci su podjeljeni prema uzrasnim kategorijama. Sve vježbe se rade po Juventusovoj metodi treninga sa jasno određenim ciljevima i Juventusovoj filozofiji “Grow up people, before players” (Odgajamo ljude, pa tek onda fudbalere)



Akademija trenutno broji 30-tak članova, koji su učestvuju u nekim od takmičenja organizovanih na području kantona, poput Zimska lige u Sportskom centru Bombonera.



S djecom trenutno rade tri lokalna trenera, koji su asistirali trenerima iz Juventusa na ovogodišnjem kampu i koji su nakon toga prošli obuku kod pomenutog Marca Degortesa, koji ovih dana boravi u Sarajevu kako bi dodatno educirao trenere.



"Degortes je zadužen za našu akademiju i u stalnoj je komunikaciji s nama te prati sve aktivnosti vezane za akademiju. Mjesečno, po pet do sedam dana posjećuje akademiju, vrši edukaciju trenera, prati trenažni proces, kontroliše pripreme za trening, a svrha mjesečne posjete je edukacija naših trenera, praćenje napretka Akademije i dječaka, nakon čega podnosi izvještaj direktno u Juventus, koji prati rad naše Akademije", rekao je direktor i osnivač Birr Group Artem Avanesyan.