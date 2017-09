Juventus zainteresovan za Jana Oblaka

Jan Oblak (Foto: EPA-EFE)

Uprkos prisustvu Wojciecha Szczesnog, Juventus je zainteresovan za golmana Atletico Madrida Jana Oblaka.

Uprkos prisustvu Wojciecha Szczesnog, Juventus je zainteresovan za golmana Atletico Madrida Jana Oblaka.

Legendarni golman Juventusa Gianluigi Buffon će se vjerovatno povući na kraju sezone, a njegov zamjenik Wojciech Szczesny je doveden ovog ljeta iz Arsenala za 15 miliona eura.



Uprkos tome, Tuttosport piše da je Juventus kontaktirao Jana Oblaka, golmana Atletica, koji je ugovorom vezan za španski klub do 2021. godine. On je odbijao produženje tog ugovora te se vjeruje da je zainteresovan za Juventus.



Problem je to što klauzula u njegovom ugovoru iznosi 100 miliona eura pa bi Juventus mogao ponuditi novac i nekoliko igrača u zamjenu za Oblaka.