Juventus radi na dovođenju Inieste, Cana i Goretzke

Juventus je več počeo raditi na igračima koji će uskoro biti slobodni, a to su Andres Iniesta, Leon Goretzka i Emre Can.

Tuttosport navodi da su Bianconeri već krenuli u "misiju" čiji je cilj da u svoje redove dovedu tri nova igrača.



Interes talijanskog kluba za Cana nije tajna, a on odbija da potpiše novi ugovor s Liverpoolom, pa od 1. februara može pregovarati s drugim klubovima.



Iniesta se i ranije spominjao kao moguće pojačanje Juventusa, nešto slično kao kad je Andrea Pirlo napustio Milan nakon isteka ugovora, pa zaigrao fantastično za Juventus. Barceloni ne ide dobro nakon očajjnog prelaznog roka, tako da bi Iniesta trebao napustiti klub.



Što se tiče Goretzke, postoje izvještaji da je 22-godišnji nogometaš Schalkea već dogovorio saradnju s Bayernom, no, Juventus se nada da to može pokvariti te "ukrasti" ovog defanzivca. Goretzka bi tako ponovo igrao s Howedesom, koji je u Juve stigao zadnjeg dana prelaznog roka iz Schalkea.