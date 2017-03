Juventus prati Emrea Cana

Emre Can (Foto: EPA)

Juventus pomno prati situaciju nogometaša Liverpoola Emrea Cana, koji još uvijek nije dobio poboljšani ugovor od Redsa koji je tražio.

Dvadesettrogodišnji Can je tražio bolje uvjete, no, Liverpool odugovlači. Menadžer Redsa Jurgen Klopp prema pisanju Daily Mirrora nije uvjeren da je njemački internacionalac dostigao svoj puni potencijal, tako da je i to jedan od razloga zbog kojeg zasad nema novog ugovora.



Ova situacija je alarmirala pojedine bundesligaše, ali i Juventus, koji pomno prati Cana. Njegov ugovor s Liverpooolom ističe na ljeto 2018. godine, pa postoji opasnost po klub s Anfielda da ga izgubi bez odštete.



Juventus svakako planira tokom ljeta dovesti još jednog sjajnog igrača sredine terena, a u januaru je slao svoje skaute na utakmice Liverpoola kako bi pratili Canove igre.