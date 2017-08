Juventus "napada" Chelseajevog defanzivca Garyja Cahilla

Gary Cahill (Foto: EPA)

Juventus i Chelsea se povezuju cijelo ljeto, no, dosad nijedan posao nisu obavili. Sada Stara dama kreće s ozbiljnom namjerom da u svoje redove dovede Garyja Cahilla.

Nakon završetka prošle sezone Chelsea je želio dovesti Leonarda Bonuccija iz Juventusa, ali je talijanski reprezentativac na kraju izabrao Milan. Menadžer Plavaca je pratio i Alexa Sandra, lijevog beka Stare dame skupljeg od 70 miliona eura, no, on još uvijek nije završio u "kandžama" Građana.



Danas su se stvari promijenile, tako da Juventus pokušava dovesti Chelseajevog defanzivca Garyja Cahilla. On je trenutno suspendovan jer je dobio crveni karton u porazu Chelseaja od Burnleyja rezultatom 2:3,



Ako Cahill napusti Chelsea, Conte će i dalje na raspolaganju imati Davida Luiza, Antonija Rudigera, Andreasa, Cristensena i Cesara Azpilicuetu. Teško je vjerovati da je Talijan zadovoljan, jer Plavci ovog ljeta nisu uspjeli dovesti nijednog igrača sa liste željenih pojačanja.