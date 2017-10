Jović ponovo prvak Angole: Klub je 10 godina čekao na titulu, a mi smo osvojili dvije

Bosanskohercegovački trener Dragan Jović napravio je veliki uspjeh nakon što je predvodeći Desportivo 1º de Agosto odbranio naslov prvaka Angole. Jović je po dolasku zatekao klub koji od 2006. godine nije bio prvak, a onda mu je donio dvije titule.

Bosanskohercegovački trener Dragan Jović napravio je veliki uspjeh nakon što je predvodeći Desportivo 1º de Agosto odbranio naslov prvaka Angole. Jović je po dolasku zatekao klub koji od 2006. godine nije bio prvak, a onda mu je donio dvije titule.

Foto: Desportivo 1º de Agosto

Foto: Desportivo 1º de Agosto

Veličina njegovog uspjeha ogleda se i u tome što je Desportivo 1º de Agosto posljednji put uspio odbraniti titulu u Giraboli (prvi rang ligaškog fudbala u Angoli) daleke 1999. godine. Dakle, dominacija koju je izgradio Jović dugo nije zapamćena u ovom klubu iz Luande, glavnom gradu Angole.Posebno vrijedi istaknuti da su prije Jovića u klubu kao prvi treneri radili Ljubinko Drulović (2010.-2011.), trener koji je 2013. godine s juniorima Srbije bio prvak Evrope i koji je radio kao selektor reprezentacija Srbije (2015.) i Makedonije (2015.) te Dauto Faquira (2013.-2014.), trener koji je vodio portugalske klubove iz Primeire Olhanense (2010.-2011.) i Vitoriju Setubal (2008.-2009.).U prvoj sezoni 2015. Joviću je titula izmakla samo zbog lošijeg međusobnog omjera protiv tadašnjeg šampiona Recreativo de Liboloa. Nakon toga uslijedile su dvije uzastopne titule za Jovića koji je u klubu imao potpuno odriješene ruke glede selekcije igrača."Imao sam odriješene ruke što se tiče selekcije igrača, a prva titula je osvojena nakon godinu i po rada i iskustva koje smo imali ovdje. U tu sezonu smo ušli s jednim novim timom koji je praktički od prvog do posljednjeg kola bio prvi na tabeli. Nije bilo lako, imali smo veliki pritisak. To je bila prva titula za klub nakon 10 godina čekanja. Zbog toga smo bili opušteniji u ovoj sezoni te smo bez tolike doze pritiska i ove godine osvojili titulu", kazao je Jović.U Desportivo 1º de Agosto je došao na poziv svojih kolega Nedžada Selimovića i Adnana Hadžića, a njih dvojicu u Angolu je pozvao Enver Salkanović. Selimović i Hadžić su radili u omladinskom pogonu ekipe 1° de Agosto, a kada se otvorila šansa za trenera prvog tima, pozvali su Jovića. Bh. ekspediciji u tom klubu pridružio se i Dževad Šarić kao kondicioni trener."Ovdje predstavljamo našu zemlju, odnosno Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza BiH, jer svi smo kreirani u tom centru", ističe Jović.I on sam je imao predrasude po pitanju fudbala u Angoli, ali vrlo brzo je shvatio da se radi o sasvim ozbiljnoj ligi, jer u Giraboli je 2012. godine igrao legendarni Brazilac Rivaldo, a liga se može pohvaliti tim što je u decembru 2007. godine iz kluba Petro Luanda za milion eura u Manchester United prešao Manucho, napadač koji danas nastupa za Rayo Vallecano i koji je u 51 nastupu za reprezentaciju Angole postigao 22 gola.U Giraboli je i infrastruktura na visokom nivou, jer Angola je bila domaćin Afričkog kupa nacija 2010. godine i za potrebe tog takmičenja napravila je četiri velika stadiona."Fudbal u Angoli je na puno višem nivou nego što sam ja mislio. Ovdje je igrao Rivaldo, iz našeg najvećeg rivala Petro Luande igrač je otišao u Manchester United, naša dva najbolja igrača iz prošle sezone otišla su u Sporting Lisabon... Sve to govori o ovoj ligi. Igra je puno brža, što je tipično za njih. Istina, nedostaje malo više discipline, ali i to se nadoknadi uz treninge. Također, oni su napravili četiri velika stadiona pošto su 2010. godine bili domaćini Afričkog kupa nacija. Navijači u velikom broju dolaze na stadion i vrlo su emotivni, veliki je raspon u raspoloženju, od delirija nakon pobjede do tragedije nakon poraza", opisao nam je Jović.Nakon ove titule Jović će se vratiti u BiH iako mu je ponuđen novi ugovor. Smatra da je već dugo u Angoli i da je vrijeme za povratak."Oni su nam ponudili novi ugovor, ali odlučio sam se vratiti, jer ovdje sam već tri i po godine. Poželio sam familiju i sv ostalo. Ugovor prvog trenera su ponudili Selimoviću, ali i on se vraća kući. Hodžić i Šarić će vjerovatno ostati raditi u stručnom štabu", kazao je Jović.U srijedu slijedi polufinale Kupa Angole tako da je pred Jovićem šansa da osvoji dvostruku krunu."Kada ovako odradite svoj posao, morate biti zadovoljni, a čelnicima sam i ranije rekao da ću napustiti klub. Ovaj klub je dugo čekao na titulu, a prije nas je u klubu radio i Dauto Faquira, trener koji je stigao iz portugalske Primeire i koji nije uspio osvojiti titulu. Sada slijedi polufinale Kupa i sve ćemo učiniti da osvojimo i Kup, a onda se želim dobro odmoriti", rekao nam je Jović.Dvije titule u Angoli zajedno s titulom prvaka BiH na klupi Zrinjskog 2009. godine, kao i s titulom Kupa BiH na klupi Zrinjskog 2008. godine, itekako su poboljšale sadržaj Jovićeve trenerske biografije. Kada se tome doda i uspjeh sa Sarajevom 2012. godine, kada je u 2. pretkolu kvalifikacija za Evropsku ligu izbačen bugarski Levski, Jović ima puno razloga da s velikom dozom samopouzdanja krene u nove trenerske pustolovine.