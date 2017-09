Joldić za Klix.ba: Ludogorec ima sjajnu infrastrukturu i dobar tim, ali i Željo ima svojih aduta

U švicarskom Nyonu nedavno je održano izvlačenje parova Omladinske Lige prvaka za juniore, a voljom žrijeba Željezničar će u dvomeču odmjeriti snage sa bugarskim Ludogorecom.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Prva utakmica se igra 27. septembra u Bugarskoj, a revanš je na rasporedu 18. oktobra na Grbavici. U slučaju da Željezničar prođe dalje, u drugom kolu će igrati protiv pobjednika dvomeča između Dinama iz Bukurešta i Lokomotive iz Zagreba.O očekivanjima i ciljevima u mečevima protiv Bugara, razgovarali smo s Omerom Joldićem, trenerom Željinih juniora ."Mogli smo izvući Inter, Dinamo iz Minska, Lokomotivu, Vllazniji... ali eto, izvukli smo Ludogorec. Javnost je upoznata s uspjesima njihove seniorske ekipe, koja je prije dvije godine igrala u Ligi prvaka. Radi se o organizovanom klubu, ali neću igrati na socijalnu kartu BiH i Bugarske. Ipak, ne može se zanemariti impresivna infrastruktura u kojoj dominira odlična Akademija. Bugari su na vrijeme prepoznali da se ulaganje kroz omladisnki pogon višestruko isplati. Seniorski tim je tako nedavno prodao igrača za 7,5 miliona te još jednog za 4 miliona eura. S druge strane, vrlo dobro znamo za koliko naši najbolji igrači idu u inostranstvo. Nemamo velikog iskustva u juniorskoj Ligi prvaka, dok su oni odigrali već 12 utakmica i iza sebe imaju mečeve s PSG-om, Arsenalom, Liverpoolom... Ozbiljna su ekipa i bit će ih teško savladati", izjavio je Omer Joldić za portal Klix.ba.Juniorska ekipa Plavih bit će pojačana s nekoliko starijih igrača, što je sukladno pravilima UEFA-e."Sve zavisi od prve utakmice, koja će nam pokazati kakvu ćemo taktiku koristiti u revanšu. Imamo pravo koristiti neke od igrača koji igraju za A i B Željin tim, a među njima su Hrvanović, Hajdarević, Žerić, Mujagić, Kurtović, Šabanadžović... Zahvaljujem se svima što su mi pružili šansu, a posebno Admiru Adžemu, koji je najviše urgirao da ja budem trener juniora. Poznajem dječake jer sam ih trenirao i ranije, ali Adžem je s njima prošao pripreme i poznaje ih najbolje. Dao mi je par korisnih savjeta, koji su mi pomogli, te mi i dalje pomažu. Većina nas u omladinskom pogonu imamo dobru saradnju i razmjenjujemo mišljenja. Protiv Ludogoreca nećemo igrati podređenu ulogu. U tim uzrastima nema velikog favorita, osim par ekipa koje tradiocionalno igraju dobro. Nismo se osramotili ni protiv Salzbuirga prije dvije godine, a poznato je da su oni uložili više od 50 miliona eura u kamp. Imamo određene igrače koje smatramo adutima, a da li će svi igrati znat ću nakon dogovora sa Adžemom i trenerom Milomirom Odovićem, kod kojeg pojedinci treniraju u B timu. Na kraju će biti prijavljeno 40 igrača za kompletan ciklus Lige prvaka", istakao je Joldić.Trener Plavih nam je rekao da u njegovoj grupi ima 26 igrača, a da je veliki broj njih generaciju mlađa od dječaka rođenih 1999. godine."Filozofija u klubu je da mlađe, kvalitetnije igrače stavljamo u ekipu s igračima koji su godinu stariji. Tako stiču iskustvo za takmičenje u narednoj sezoni. Već sada u početnih jedanaest imamo golmana Kršića, zatim Šehića, Nuhanovića, Hasanovića... i oni standardno igraju", rekao je nekadašnji bh. reprezentativac.Joldić je tri godine u omladinskom pogonu Želje, a krenuo je raditi s pretpionirima. Trenutno završava i profi program za licencu trenera u Nogometnom savezu BiH."Hvala ljudima iz kluba što su mi dali povjerenje da vodim ovu najkvalitetniju grupu juniora. U bh. juniorskoj ligi ne pobjeđuju uvijek favoriti. Recimo, Radnik je nedavno pobijedio izuzetno kvalitetno Sarajevo, a izgubio od 'slabašnog' Veleža. Nije to liga gdje možeš favorita imenovati unaprijed. Svako svakoga može pobijediti. Problem je i infrastruktura, posebno što igramo na plastičnoj travi. Volio bih da svi igramo na pravoj travi. Znam da smo siromašna država i da je teško iz budžeta praviti stadione kada ima većih prioriteta. Ipak, ne mogu da vjerujem da se još linije markiraju krečom. I dan danas imam ožiljke od toga. Održavanje terena, šišanje, valjanje i navodnavanje su osnovne stvari koje treba uraditi, ali ne rade se. Ja vjerujem da je potrebna bolja organizacija u klubu. Navedene aktivnosti su veoma jednostavne i lako izvodljive", kritičan je Joldić.Juniori Željezničara u ligi nakon četiri odigrana kola imaju osvojenih deset bodova."Doživjeli smo kiks protiv Viteza, gdje smo remizirali (2:2). Međutim, ako mogu da biram termin kad bi se mogli okliznuti, izabrao bih da se to desi sada, a ne u utakmicama protiv direktnih protivnika s kojima se borimo za titulu. Sada igramo protiv Zvijezde 09. Radi se o ekipi iz Stanišića, koju predvodi proslavljeni Savo Milošević. Klub dovdi ciljana pojačanja i imaju vrhunske uslove za rad. Vode ih edukovani treneri, imaju dobru infrastrukturu i očekujem da se za par godina plasiraju u Premijer ligu BiH", rekao je Joldić, koji se dotakao i prvog tima Željezničara."Adžem je trener koji je određene igrače iz prvog tima trenirao u mlađim kategorijama. U međuvremenu je za nekoliko dana vidio kvalitet starijih igrača i ocijenio je kompletno stanje. Nije pod moranjem da se ubaci mlađi igrač radi statistike. Svakome je rezultat mjerilo. Mladi Šabanadžović i svi ostali koji su dobijali šansu su pokazali određeni kvalitet. I u svijetu neće niko odmah gurnuti sve mlađe igrače radi statistike. Nisu ljudi budale, a pogotovo treneri. Neće niko staviti igrače da igra, a da to ne zaslužuje, jer svaki trener zna da zavisi od rezultata", rekao je Joldić za kraj.