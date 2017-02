Nogometaši Sarajeva će u nedjelju u nastavku Premijer lige BiH dočekati Vitez na stadionu Asim Ferhatović Hase od 13 sati.

Šef stručnog štaba Bordo tima Mehmed Janjoš ističe kako je njegova ekipa spremna za sve izazove do kraja prvenstva.



"Vitez na strani igra odlično. Osvojili su 14 bodova na strani i to nas upozorava. Dobili su Željezničar na Grbavici, pobijedili su Mladost i odigrali neriješeno u Širokom Brijegu. Ne bježimo od uloge favorita i učinit ćemo sve da osvojimo tri boda", rekao je Janjoš.



Sarajevo je jesenji dio prvenstva završilo s pet uzastopnih pobjeda.



"Očekujemo nastavak dobrih igara iako smo svjesni da će biti teško, jer ima puno utakmica do kraja. Nismo mijenjali ekipu i mislimo da je to prednost u ovom trenutku. Naš plan i cilj je da idemo u Evropu, ali ne bježimo ni od osvajanja trofeja. Mislim da imamo snage za to", dodao je strateg Sarajeva.