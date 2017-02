Janjoš: Raduje nas što Duljević ostaje, Husejinović neće igrati ako ne počne raditi i trčati

Nogometaši FK Sarajevo će pripreme nastaviti u Antaliji u Turskoj, a trener Bordo ekipe Mehmed Janjoš je u izjavi za medije govorio o dosadašnjim treninzima te onome što njega i njegove izabranike očekuje tokom ovog mjeseca.

Mehmed Janjoš (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

"Prošao je teži dio priprema, a u Antaliji nas čeka završni dio. U Turskoj imamo idealne uslove za rad, a čekaju nas i tri prijateljske utakmice. Pokušat ćemo naći najboljih 11 igrača i što bolje ući u nastavak sezone. Svi ponekad kažemo da smo odradili odlične pripreme, ali sve će pokazati povratna informacija, što je utakmica protiv Viteza 26. februara", izjavio je Janjoš.



On vjeruje u svoju ekipu, ali i traži maksimalan angažman svakog pojedinca.



"Zajedno smo pet mjeseci, ekipa može mnogo i zna igrati nogomet. Ako hoćemo rezultat, svi zajedno se moramo fokusirati, pokrenuti i dati svoj maksimum. Samo tako možemo napraviti dobar rezultat", rekao je trener FK Sarajevo.



Kapiten Haris Duljević je ipak ostao na Koševu uprkos interesu nekoliko klubova. Janjoš se nada da će dobru formu uhvatiti i Said Husejinović.



"Puno nam znači i raduje nas činjenica da će Duljević ostati s nama do kraja sezone. S njim smo druga ekipa, očekujem da nastavimo igrati onako kako smo igrali krajem prve polusezone. Husejinović je u normalnom trenažnom procesu, dobro radi, ali ima malo problema, pojavi se veliki umor, pa ćemo imati toleranciju. Osvježit ćemo ga kad bude prezamoren. Dug je bio period nerada, on je veliki znalac, ali mora početi raditi, trčati, ulaziti u duele i pokazati ko je, jer u protivnom neće igrati", jasan je bio Janjoš.



Za razliku od konkurenata u ligi, ekipa Sarajeva se i nije promijenila. Mogućnost dolaska pojačanja je sve manja, ali nije isključena.



"Vidjet ćemo, prijelazni rok je u toku. Objektivno, kako se približava nastavak prvenstva, sve je manja mogućnost da neko novi dođe, ali se ja ipak nadam", završio je Janjoš.