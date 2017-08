Jagodić: Želimo napokon pobijediti Zrinjski

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

U okviru petog kola fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode u nedjelju dočekuju aktuelnog prvaka, ekipu Zrinjskog.

Nakon prošlosedmične pobjede protiv Fudbalskog kluba Vitez, Slobodini igrači proteklih dana prošli su kroz mikrociklus priprema za predstojeću utakmicu u kojem nije odigran kontrolni susret, kao što je slučaj bio u prethodnom periodu.



Šef stručnog štaba Slobode Vlado Jagodić na današnjoj konferenciji za medije kazao je da je postignuti gol u Vitezu poslužio za stabilizaciju postojećeg stanja u klubu s Tušnja.



"Uvažavajući sarajevske ligaše i uzimajući u obzir sve dosadašnje susrete, bit ću slobodan da kažem da nama u nedjelju slijedi jedan derbi. Kada dolazi dvostruki prvak moramo imati dozu respekta i to je sasvim normalno, ali ću odmah reći da mi na toj utakmici želimo da se pitamo", rekao je Jagodić.



Posljednja dva susreta Slobode i Zrinjskog na Tušnju su završila neriješenim rezultatom, a Jagodić u nedjelju očekuje tvrdu, neizvjesnu i takmičarsku utakmicu, uz taktično nadmudrivanje.



"Duži period Sloboda nema pobjede protiv Zrinjskog i to postaje otežavajući faktor, ali sam potpuno ubijeđen da su igrači svjesni da smo sad stali čvrsto na noge i da bi bilo idealno za nas da upravo protiv dvostrukog prvaka naše lige trijumfujemo. Mi to sigurno možemo jer ova ekipa ima kvalitet. Nažalost, još nismo kompletni i možda je i ta doza neefikasnosti proizvod nedostatka malo iskusnijih igrača u fazi u kojoj se rješavaju pogotci", nastavio je strateg Tuzlaka.



Jagodić u nedjelju neće moći računati na Krpića zbog aktuelne suspenzije, zatim Zukića i Husića zbog povreda, a najvjerovatnije i Lazevskog zbog smrtnog slučaja u porodici te Đurđilovića koji je također zbog povrede izvjestan period bio izvan terena, a ekipi se ponovo pridružio na posljednja dva treninga.



"Kada sve sagledamo, očekuje nas težak posao protiv Zrinjskog, ali, isto tako je činjenica da smo mi sad jači nego prošle godine i bit ćemo još jači kad budemo kompletirani", nastavio je on, naglasivši da u nedjelju napokon želi pobijediti Zrinjski.



Fudbaler Amer Osmanagić istakao je da je stanje u svlačionici znatno bolje nakon pobjede u Vitezu i boda u Krupi, nakon nesretnog starta Slobode.



"Mislim da smo se vratili na jedan pravi kolosijek, a utakmica sa Zrinjskim dolazi možda i u najboljem momentu. Možda bi nam više odgovaralo da je slabiji protivnik, ali mi ipak znamo koje su naše mogućnosti i kvaliteti. Sigurno je da ćemo dati sve od sebe u nedjelju i pokušati trijumfovati i osvojiti tri boda", rekao je Osmanagić.



Susret Slobode i Zrinjskog na rasporedu je u nedjelju na tuzlanskom Tušnju od 20 sati.