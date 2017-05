Jagodić: U Mostaru želimo napraviti dobar rezultat

Samir Efendić i Vlado Jagodić (Foto: Darko Zabuš/Klix.ba)

U okviru 10. kola Lige za prvaka Premijer lige BiH tuzlanska Sloboda u nedjelju gostuje ekipi Zrinjskog u Mostaru. Tim povodom je održana konferencija kluba s Tušnja, koji namjerava napraviti dobar rezultat na gostovanju.

U proteklih nekoliko dana crveno-crni su nastojali u što opuštenijem izdanju pristupiti pripremi za predstojeću utakmicu.



"Imali smo jednu obavezu da u srijedu gostujemo Guberu u Srebrenici i to smo ispoštovali sa svim igračima koji su na raspolaganju. Odigrali smo kontrolnu utakmicu na kojoj sam želio steći uvid u pojedina imena koja nisu igrala prvenstvene utakmice. Mislim da ćemo današnjim danom završiti mikro-ciklus treniranja na jedan zadovoljavajući način", kazao je na današnjoj konferenciji za medije šef stručnog štaba Slobode Vlado Jagodić.



Tuzlanski klub u nedjelju igra protiv aktuelnog prvaka kojem od predstojeće utakmice ovisi titula, a Jagodić ističe da u Mostaru sa svojom ekipom ima cilj – napraviti pozitivan rezultat.



"Krupa nas je pobjedom sustigla na četvrtoj poziciji. Imaju bolji međusobni skor i gol razliku. Igraju domaću utakmicu, a ja se i dalje vodim mišlju da nije svejedno završiti četvrti, peti ili šesti", nastavio je Jagodić.



Kad sve sagleda, naglasio je da mu ostaje žal što u posljednjoj utakmici na teren ne može izvesti određene igrače.



"Haris Mehmedagić i Aleksandar Subić nisu trenirali skoro deset danas s nama. Svako ima svoje zdravstvene probleme. Čekali smo jučerašnji nalaz kod Mehmedagića kako bismo vidjeli da li postoji i promil šanse da nastupi, ali nažalost, ne možemo ga povesti na put sutra", rekao je Jagodić.



Žao mu je i što na raspolaganju neće imati ni Nemanju Stjepanovića koji je posljednje tri utakmice odlično odigrao na svojoj poziciji.



"Kvalitet Zrinjskog i dvije odigrane utakmice u Tuzli sa rezultatom 3:3 i 0:0 ipak nam pokazuje da mi predstojeću utakmicu sigurno idemo odigrati najbolje što možemo, a da li će to biti dovoljno da napravimo rezultat, vidjet ćemo kad sudija odsvira kraj", potcrtao je Jagodić.



Mišljenja je i da je najbitnije da Tuzlaci u Mostar odlaze potpuno rasterećeni.



"Mislim da breme opterećenja koje Zrinjski ima, jer oni više nemaju popravnog, trebalo bi na naš mlin ići. Nadam se da će mi igrači odigrati možda i najbolju utakmicu koju su dosad odigrali. Pred ambijentom, pretpostavljam, punog stadiona, po lijepom vremenu, jer se takvo najavljuje, te protiv protivnika koji mora, mislim da nas uopšte ne očekuje težak zadatak", smatra on.



Strateg Tuzlaka na današnjoj konferenciji za medije nije želio razgovarati o sastavu tima, istaknuvši da će voditi 19 igrača, od kojih će 18 biti u zapisniku.



"Protiv Zrinjskog će igrati oni koji su trenutno u stanju da mogu zadovoljiti taktičke potrebe utakmice, odnosno oni koji su najzdraviji i realno u najboljoj formi", pojasnio je.



Fudbaler Samir Efendić istakao je da Slobodu u nedjelju očekuje jedan težak meč.



"Zrinjski je pod imperativom pobjede. Ta pobjeda im donosi titulu, a kada smo mi u pitanju mislim da ćemo tamo doći i prvenstveno odigrati kvalitetnu utakmicu koja će pokazati da mi nemamo kalkulacija ko će biti prvi, niti nas to zanima. Sloboda će igrati korektno za sebe i svoje igrače, a potrudit ćemo se da napravimo dobar rezultat", rekao je Efendić.



Utakmica između Zrinjskog i Slobode na rasporedu je u nedjelju od 17 sati na Stadionu pod Bijelim brijegom u Mostaru.