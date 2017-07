Jagodić potvrdio: Trener golmana Dedić napustio Slobodu

Mirsad Dedić (Foto: Darko Zabuš/Klix.ba)

Trener golmana Fudbalskog kluba Sloboda Mirsad Dedić napustio je ekipu crveno-crnih, što je danas potvrdio i strateg Tuzlaka Vlado Jagodić. On je kazao da ga je pogodila Dedićeva odluka, ocijenivši da je riječ o jednoj "bitnoj karici" stručnog štaba Slobode.

Jagodić je kazao da Dedića izuzetno cijeni kao trenera golmana, otkrivši da je on od početka priprema za novu premijerligašku sezonu iskazivao određeno nezadovoljstvo.



"Kao šef stručnog štaba sam pokušao da ne budem poštar, nego posrednik i da se određene stvari iz nekakvih vremena koja su bila i prije mog dolaska u klub, pokušaju iznivelisati. Međutim, mi u klubu imamo jasan koncept koji je izražen prema trenerima, mlađim selekcijama i igračima. Dakle, ljudi koji trenutno vode klub, vode ga na način da ono što obećavaju to i izmiruju", izjavio je Jagodić.



On je potcrtao da mu je žao što je Dedić kao izuzetan stručnjak za rad s golmanima napustio klub, istaknuvši da se on već pozdravio s ekipom.



"Jučer sam radio trening bez trenera golmana i danas ću vjerovatno. Jučer smo imali jedan prošireni sastanak na kojem su ljudi iz Upravnog odbora kluba jasno poduzeli određene korake u želji da se nađe rješenje, kako bi Dedić nastavio raditi, međutim, očigledno da nema razumijevanja s obje strane", otkrio je Jagodić.



Šef stručnog štaba Slobode ja kazao da je do utorka neophodno pronaći adekvatnu zamjenu za Dedića, a kako bi se nesmetano mogle obaviti pripreme za utakmicu protiv Krupe.



"U utorak ujutro moram imati trenera golmana, tako da su pred nama tri dana, gdje ćemo pokušati riješiti taj problem", zaključio je Jagodić.



Kao jedan od razloga Dedićevog napuštanja Slobode navodi se smanjenje plate.