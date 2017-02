Jagodić: Oni koji ne vole Slobodu ostat će uplakani

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Nakon priprema koje su počele 10. januara, a odvijale su se u tri faze, na terenima Tuzle, Međugorja i Antalije, te šest kontrolnih utakmica u kojima su ostvarili četiri pobjede, remi i jedan poraz, nogometaši Slobode spremno dočekuju proljetni dio prvenstva, ocjena je šefa stručnog štaba Tuzlaka Vlade Jagodića.

Njegovi izabranici u subotu gostuju kod Mladosti u Doboj Kaknju koji vodi bivši trener Slobode Husref Musemić.



"Sve smo odradili kako treba. Ne možemo računati na Aleksandra Subića zbog bolova u leđima, dok još čekamo vijesti o tome hoće li radne dozvole do subote dobiti Almedin Zilkić i Miloš Kalezić, a certifikat iz Hrvatske Ismar Hairlahović", izjavio je za Fenu trener Jagodić.



Kaže da za susret s ekipom Mladosti ima na raspolaganju još 20 igrača. Na poziciji lijevog bočnog tražit će igrača koji može odgovoriti novom načinu igre Slobode.



"Dosta smo radili na promjeni koncepta, tačnije, na ubrzanju igre. Da i publici budemo interesantniji, pa smo se popunjavali ciljano. Svaka naredna utakmica je najvažnija, pa tako i ova s Mladosti svim ekipama može zagorčati život. Ipak, u proljeće na svakoj utakmici ići na pobjedu, pa i protiv Radnika, a naravno i na dvije domaće", smatra strateg Tuzlaka.



Na pripremama u Antaliji, Musemić je gledao jednu utakmicu Slobode, kao i Jagodić jedan od pripremnih nastupa Mladosti.



"Upitno je koliko ko koga može iznenaditi. Ni oni, a ni mi nismo odigrali 'generalku'. Naš novi način igre malo smo prikrivali. Moramo napraviti aktivan rezultat, a to je pobjeda ili neriješeno, premda uvažavam kolegu Musemića i ekipu Mladosti. Očekujem dobro vrijeme, jer bi u slučaju lošeg teren mogao biti otežavajuća okolnost", dodao je.



Za nove igrače i povratnike, Jagodić kaže da su "pun pogodak". Ekipa koja je završila jesenji dio prvenstva, s kojom Jagodić u sedam susreta nije doživio poraz, bit će okosnica i u proljeće.



"Ovaj tim nastavit će dalje ako bude sposoban. No, ne možemo ostaviti po strani Almedina Zilkića, Miloša Kalezića, Ismara Hairlahovića, Adnana Salihović, Ismara Tandira ili Adnana Jahića. Sada imamo oštru konkurenciju u ekipi", naglasio je.



Sloboda danas gostuje u Kikačima kod Kalesije i igrat će protiv "kantonalca" Mladosti. Priliku će dobiti igrači koji su manje igrali u Antaliji, kao i trojica juniora (Muratović, Beganović, Đukić) koji su ponovo priključeni prvoj ekipi.



Cilj Slobode u nastavku prvenstva je mjesto u Ligi za prvaka BiH za koju, kaže Jagodić, konkuriše sedam ekipa.



"Realno je da igramo u Ligi 6. Možda će nam za plasman biti dovoljno 6 ili 7 bodova, a možda i svih 12. Ali, kada uđemo među šest najboljih, to je novih 10 utakmica i svaka je derbi, pa je sve moguće. Nikoga se ne bojimo, ali će ova četiri kola biti veliki ispit za sve nas. Nadam se da ćemo ih završiti na zadovoljstvo svih koji vole Slobodu. Oni koji je ne vole ostat će uplakani", ističe Jagodić.



Podsjeća da je, kada su s njim razgovarali o produženju saradnje za još tri godine, obećao Ligu 6.



"Što se dugoročnog plana tiče, obećao sam da ćemo za 2-3 godine osvojiti naslov prvaka BiH. Od toga ne odstupam", tvrdi.



Kada govori o budućem prvaku BiH i sudionicima evropskih takmičenja, Jagodić podsjeća da je Zrinjski najbliži naslovu prvaka, iako nije dobro što je promijenio stručni štab. Željezničar je doveo Zebu, Zakarića i još niz iskusnih igrača, Tu je i Sarajevo.



"Pozicija na tabeli govori da su u prednosti Zrinjski, Željezničar i Sarajevo koji imaju veće budžete od ostalih klubova. Mi nismo među njima. Iz borbe za titulu prvaka ne bih nikoga eliminisao. Sarajevo nekako radi najtiše. Zadržali su, kao i Sloboda, glavninu igrača iz prvog dijela sezone i po tome smo u blagoj prednosti u odnosu na ostale", smatra trener Slobode.



I kada govori o ostalim kandidatima za Ligu 6 i Evropu, Jagodić ne otpisuje nikoga.



"Za Ligu za prvaka neću otpisati ni Krupu, koja će se grčevito boriti. Ali, ako ne budu oni ili Radnik, bit će Široki. Mislim da se do zadnje minute neće znati ko će ući u Ligu za prvaka BiH. Što se Evrope tiče, ako i četvrta pozicija bude nosila izlazak na međunarodnu scenu, onda će to biti žestoka borba", zaključio je u razgovoru za Fenu šef stručnog štaba Slobode Vlado Jagodić.