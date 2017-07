Jagodić: Na utakmici protiv Radnika očekujte bespoštednu borbu

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Nogometaši Slobode u okviru drugog kola BH Telecom Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine sutra će na tuzlanskom Tušnju ugostiti ekipu Radnika iz Bijeljine.

Nogometaši Slobode u okviru drugog kola BH Telecom Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine sutra će na tuzlanskom Tušnju ugostiti ekipu Radnika iz Bijeljine.

Sloboda je novu premijerligašku sezonu otvorila prošlosedmičnom gostujućom utakmicom ekipi Širokog Brijega, gdje je poražena rezultatom 2:0.



Za razliku od te utakmice, šef stručnog štaba Slobode Vlado Jagodić sutra ima na raspolaganju sve igrače, izuzev Zvezdana Đorđilovića koji još uvijek nema pravo nastupa jer nije dobio certifikat, ali, kako je istaknuto na današnjoj konferenciji za medije, taj problem će uskoro biti riješen.



Jagodić je kazao da sutra očekuje dijametralno suprotnu utakmicu od one koja je odigrana protiv Širokog Brijega.



"Najavljujući utakmicu protiv Širokog Brijega, rekao sam da ćemo izaći i igrati otvoreno te pokušati iznenaditi protivnika. Nismo uspjeli, izgubili smo 2:0 i sigurno da ne mogu reći da taj poraz prihvatam na jedan miran način, jer smo stvorili dobre prilike, ali jednostavno nismo imali sreće. Da smo postigli jedan ili dva gola, sigurno bi taj utisak potpuno drugačiji bio nego što je sada", rekao je Jagodić.



Sloboda predstojeći susret dočekuje s mnogo kompletnijom ekipom koju upotpunjuju Sulejman Krpić, Milan Ćulum i Amer Osmanagić.



Jagodić je kazao da sutra očekuje efikasnost, jer je riječ o ekipi koja to sigurno može pružiti na terenu.



"Već sam rekao da ne odstupam od načina na koji će moja ekipa igrati u čitavoj polusezoni, a to je napadački. U ovom trenutku je najbitnije da nemamo povrijeđenih, a imam i jednu slatku brigu - da mogu da promijenim dio tima koji nije zadovoljio u Širokom Brijegu. Sada imamo takav roster igrača da onaj ko je u formi i ko ispunjava ono što se traži, taj će i igrati", poručio je Jagodić.



Najavio je i određene promjene, a sve s ciljem pozitivnog rezultata.



"Susreti između Slobode i Radnika tradicionalno su uvijek donosili određene neizvjesnosti, a naš posljednji susret u kojem smo pobijedili 2:0 je pokazao da, kad se postignu golovi na vrijeme, protiv Radnika se aposlutno može držati kontrola utakmice", dodao je strateg Tuzlaka.



Jagodić je istakao i da je Radnik vođen Mladenom Žižovićem napravio određene promjene u svom načinu igre, ali i naglasio da Sloboda nema pravo da ne preuzme ulogu favorita na Tušnju.



Najavio je ofanzivnu igru koja bi trebalo da rezultira dovoljnim brojem golova za osvajanje tri boda.



"To je posebno jer je otvaranje na Tušnju i to je jedan pečat, posebno za ovu ekipu koja mora sutra učiniti sve da navijače koji dođu sa stadiona vrati zadovoljne kućama. Onima koji sutra dođu na stadion mogu obećati bespoštednu borbu i želju za rezultatom i nadam se da ćemo u fazi napada, odnosno u segmentu tima koji treba da donese pozitivan rezultat, biti dostojni utakmice i iskoristiti svoje prilike koje budemo kreirali", naglasio je on.



Fudbaler Sulejman Krpić u susretu protiv Širokog Brijega nije imao pravo nastupa zbog administrativnih problema koji su riješeni, a u najavi predstojeće utakmice kazao je da Radnik slovi za čvrstu ekipu, što pokazuju već tri godine.



"Uvijek imamo s njima neki problem, ali nadam se da ih sutra neće biti i da će tri boda ostati na Tušnju. Mogu reći da ćemo izaći na teren i pokazati dobru igru i borbenost", rekao je Krpić.



Susret između Slobode i Radnika na rasporedu je u subotu na Gradskom stadionu Tušanj u Tuzli od 19:30 sati.