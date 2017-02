Fudbaleri tuzlanske Slobode u nastavku Premijer lige BiH sutra odlaze u goste ekipi Fudbalskog kluba Mladost Doboj Kakanj.

Fudbaleri tuzlanske Slobode u nastavku Premijer lige BiH sutra odlaze u goste ekipi Fudbalskog kluba Mladost Doboj Kakanj.

Strateg Tuzlaka Vlado Jagodić protivničku ekipu ocijenio je veoma nezgodnim domaćinom te naglasio da je riječ o susretu koji sa sobom nosi posebnu draž.



Istaknuvši da će trud koji je uložen u pripremnom procesu tek dobiti vrijednost, Jagodić je kazao da je prva utakmica najbitnija.



"Mi smo gotovo pripreme podredili ovoj utakmici. Nije me strah da kažem, a da se naši sportski protivnici sutra ne ljute, da smo se mi bazirali na rad u pripremnom periodu kako bismo tempirali ekipu i formu za samo otvaranje. Ova utakmica zaista ima veliku vrijednost", kazao je Jagodić.



Sutra su, ističe on, tri rezultata moguća.



"Smatram da imamo potpuno pravo nadati se pozitivnom rezultatu, jer smo dovoljno kvalitetno odradili pripreme. Moji igrači su odlučni da daju maksimum i ovom utakmicom, realno, sebi otvorimo vrata malo šire nego što su sada prema našim ciljevima", naglasio je on.



Jagodić sutra očekuje tešku, neizvjesnu i utakmicu u kojoj jedna greška može presuditi, a u ovom susretu neće moći računati na tri igrača.



"Nakon povratka iz Antalije kod Aleksandra Subića se pogoršala situacija i na njega definitivno ne možemo računati. S druge strane, male su šanse da danas dođu radne dozvole za Miloša Kalezića i Almedina Zilkića", pojasnio je Jagodić te naglasio da za sutra na raspolaganju ima 19 igrača.



Fudbaler Slobode Sulejman Krpić kazao je da sutra očekuje pobjedu.



"Mladost je dobra ekipa, a u to smo se uvjerili na našem terenu kada su nam uzeli bod. Smatram da će sutra biti sve kako treba te da ćemo se kući vratiti sa tri boda", izjavio je Krpić.



Susret ekipa Mladosti i Slobode na rasporedu je u subotu od 14 sati.