Jagodić: Gubitak protiv Čelika doveo bi nas do bodovnog deficita

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Fudbaleri tuzlanske Slobode u okviru šestog kola nogometne Premijer lige BiH u nedjelju u Zenici igraju protiv ekipe Fudbalskog kluba Čelik.

U povodu odigravanja utakmice u Tuzli je danas održana konferencija za medije na kojoj su se prisutnima obratili šef stručnog štaba Slobode Vlado Jagodić i fudbaler Almedin Zilkić.



Iza fudbalera Slobode je mikro ciklus priprema u okviru kojeg je odigrana i jedna kontrolna utakmica u Mramoru.



Susret na Bilinom polju u Zenici Jagodić vidi i kao priliku da napadački tim Slobode konačno proradi.



Kako je istakao, utakmica između ova dva kluba uvijek ima svoju draž, ne samo zbog boja na dresovima, nego i zbog rivaliteta.



"Sticajem okolnosti, tu smo negdje blizu u donjem dijelu tabele i sigurno da ta utakmica ima veliki značaj za obje ekipe", rekao je Jagodić.



Osvrnuvši se na susret protiv Zrinjskog, strateg kluba s Tušnja je kazao da je prošlosedmični poraz Crveno-crne vratio unazad.



Analizirane su slabosti koje su ispoljene, a potom su, poručio je, ispravljene kroz rad.



"Ko se razumije u taktičke zamisli zna da nas na Bilinom polju očekuje skoro sličan zadatak sa četvoricom prednjih igrača. Nas su ovdje demolirala četvorica prednjih igrača Zrinjskog. Čelik u ovom trenutku djeluje kao da je u haosu, međutim to nije tako. Imao sam priliku biti trener tamo i svake godine su slične stvari. Kada se izađe na teren igrači Čelika će sigurno dati više nego što mogu, a to je pokazala i utakmica protiv Radnika", naveo je Jagodić.



U nedjeljnoj utakmici Jagodić neće moći računati na Ignjatovića i Ćuluma zbog tri žuta kartona, a na konferenciji za medije istakao je i da će određene promjene biti napravljene u timu.



Naglasio je da je u kontrolnoj utakmici u Mramoru većina igrača koje je planirao postaviti u susretu protiv Čelika prokockala svoju šansu.



"Promašili su dosta protiv Mramora i to nije ništa novo, jer naš napadački dio tima samo promašuje", ocijenio je.



Dodao je da bi gubitkom protiv ekipe Čelika Sloboda sebe dovela u podređeni položaj bodovnim deficitom, što nije dobro.



"Na to sam pokušao skrenuti pažnju igračima kroz sve dane treniranja i naših razgovora. Kod nekih vidim želju za napretkom, a kod nekih to. Vidjet ćete vrlo brzo određene rezove koji će uslijediti. Nama je sad fokus utakmica u nedjelju i ne bih želio skretati s toga. Moramo biti skoncentrisani i neutralisati njihove jake strane", dodao je.



Pred Slobodinim igračima danas je još jedan trening na Tušnju, a sutra kreću put Zenice.



"Idemo dobiti utakmicu, mi smo kvalitetna ekipa i to moramo dokazati. Moramo pokazati zašto nosimo dres Slobode. Pobjeda je neizbježna i samo da ne izađemo kao protiv Zrinjskog, jer to se ne može opisati. Optimista sam, nadam se i vjerujem u pobjedu protiv Čelika", izjavio je fudbaler Almedin Zilkić.



Utakmica Čelika i Slobode na rasporedu je u nedjelju na stadionu Bilino polje u Zenici od 17 sati.