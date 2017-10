Izvršni odbor Nogometnog saveza BiH danas donosi odluku o Baždarevićevoj sudbini

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Danas će se u Hotelu Europa od 12 sati održati sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj će glavno pitanje biti ime novog selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, naša selekcija završila je kao trećeplasirana u grupnoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji te tim rezultatom nije izborila plasman na smotru najboljih, čime smo drugi put u nizu propustili priliku da se plasiramo na veliko takmičenje.



Na današnjoj sjednici Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH pojavit će se i bivši selektor Mehmed Baždarević kojem je s posljednjim sudijskim zviždukom u Estoniji istekao ugovor, a on će članovima IO podnijeti izvještaj o radu u proteklom periodu, nakon čega će i zvanično biti donesena odluka vezana za njegovu budućnost.



Ukoliko se odluči da Baždarević nije ispunio ranije postavljene ciljeve, članovi Izvršnog odbora NSBiH zahvalit će mu se na dosadašnjem angažmanu te će se krenuti u potragu za novim selektorom koji bi do kraja ove godine trebao biti imenovan.



S obzirom na to da je Baždareviću ugovor istekao, naš reprezentativni tim trenutno je bez selektora, a u najužem krugu kandidata za sljedećeg selektora nalaze se Meho Kodro, Amar Osim i Robert Prosinečki, kao i Mehmed Baždarević koji je nakon posljednje utakmice u Estoniji istakao da želi nastaviti obavljati funkciju selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.



Baždarević je na mjesto selektora došao krajem 2014. godine i reprezentaciju Bosne i Hercegovine vodio je u dva ciklusa u kojima nije uspio napraviti nijedan značajan rezultat.