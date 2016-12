Izvršni direktor Atletica: Simeone ostaje ovdje i iduće sezone

Izvršni direktor Atletico Madrida Miguel Angel Gil Marin izjavio je da trener Jorgandžija Diego Simeone neće napustiti klub prije kraja naredne sezone (2017/18.).

Simeone je u martu 2015. godine produžio ugovor sa Madriđanima do ljeta 2020. godine, ali je u septembru ove godine ugovor smanjen za dvije godine što znači da ističe na kraju sezone 2017/18.



Skraćenje ugovora izazvalo je brojne špekulacije o njegovom eventualnom odlasku iz kluba u bliskoj budućnosti, ali Gil Marin tvrdi da to toga neće doći.



"Simeone će ostati u Atleticu najmanje do kraja iduće sezone", kazao je Gil Marin za La Sextu.



Argentinski trener je u Atletico stigao u decembru 2011. godine i sa klubom je osvojio La Ligu 2014. godine te Evropsku ligu i evropski Super kup 2012. godine. Pored toga, on je sa Atleticom dva puta poražen u finalima Lige prvaka 2014. i ove godine.