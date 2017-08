Ivetić: Isključivi krivac za poraz sam ja, prihvatit ću sankcije koje klub odredi

Trenutak kada Ivetić pravi penal (Foto: FK Sarajevo)

Perica Ivetić je sinoćnji vječiti derbi završio nakon samo 151 sekundu na terenu kada je odmah na početku utakmice skrivio penal nad Zakarićem i sudija Čuić mu je pokazao crveni karton.

Ivetić, koji je susret počeo na poziciji lijevog bočnog igrača umjesto, do tog trenutka nezamjenjivog, Almira Bekića, ističe kako je on isključivi krivac za poraz Bordo tima od komšija sa Grbavice.



“Isključivi krivac za poraz sam ja. Među najiskusnijim igračima sam u ekipi, a iskusan igrač ne smije sebi dozvoliti da reaguje na onaj način. U ovom trenutku je najteže meni, mnogo mi je žao zbog mojih saigrača i navijača, koji su nam i ovaj put pružili fantastičnu podršku. Ako ikoga treba kriviti za ovaj poraz, onda sam to ja. Preuzimam svu odgovornost i snosit ću sankcije koje klub odredi. Ako se ovo već nekome moralo desiti, bolje da se desi meni, nego nekom mlađem igraču", poručio je Ivetić za zvaničnu stranicu FK Sarajevo.



Ivetić će zbog crvenog kartona sigurno propustiti naredni meč Sarajeva protiv Borca u gostima, a Disciplinska komisija NSBiH će naknadno odlučiti da li će iskusni igrač pauzirati još mečeva.