Fudbaleri Juventusa pobijedili su na svom stadionu u prvoj utakmici polufinala Italijanskog kupa ekipu Napolija s uvjerljivih 3:1.

U prvih pola sata Stara dama imala je dvije velike prilike preko Dybale i Higuaina, ali je Napoli poveo u 36. minuti.



Insigne je poslao fantastičnu loptu u prostor koju je pokupio Callejon i izvanredno završio akciju.



Prije odlaska na odmor ekipa iz Torina mogla je izjednačiti, ali se Reina istakao sa dvije nevjerovatne odbrane. U prilikama su bili Mandžukić i Barzagli.



Samo dvije minute u drugom poluvremenu trebale su Juventusu da izjednači. Dybala je pogodio iz penala, kojeg je prethodno skrivio Koulibaly.







Higuain je 64. minuti doveo Staru damu u vodstvo. Našao se na pravom mjestu u pravo vrijeme kako bi došao do odbijene lopte koju je potom pospremio u mrežu.



Pet minuta kasnije Juve dolazi do novog gola. I opet iz penala, kojeg je samouvjereno izveo Dybala.



Do kraja utakmice nije bilo većih uzbuđenja pa ekipa iz Torina na revanš putuje s solidnom prednošću.



Bh. reprezentativac Miralem Pjanić odigrao je cijelu utakmicu u pobjedničkoj ekipi.