Juventus je nakon penala pobijedio Romu (6:5, regularni dio 1:1) u posljednjoj utakmici američkog dijela International Champions Cupa (ICC) na kojem je nastupilo osam klubova.

Prvo mjesto na ICC-u osvojila je Barcelona koja je slavila u sve tri utakmice, Manchester City je drugi s tri boda manje, dok je Juventus je četvrti s pet bodova. Roma je peta također s pet bodova, a posljednji je Real Madrid s jednim bodom.Roma je prije ovog meča savladala Tottenham (3:2) te izgubila od Paris Saint-Germaina nakon penala (1:1 u regularnom dijelu).Juventus je prethodno slavio protiv PSG-a (3:2) te izgubio od Barcelone koja je slavila rezultatom 2:1.Svi su klubovi odigrali po tri meča. Bodovanje se vršilo na sljedeći način: pobjeda u regularnom dijelu meča je nosila tri boda, pobjeda nakon penala dva boda, poraz nakon penala jedan bod i poraz u regularnom dijelu nijedan bod.Nakon prvih 45 minuta meča na Gillette stadionu u Foxboroughu vodstvo je imao Juventus koji je poveo preko Mandžukića u 29. minuti.Gledaoci su do kraja meča vidjeli još jedan pogodak, a postigao ga je Edin Džeko. On je s kapitenskom trakom na ruci, koju je preuzeo od De Rossija koji je na poluvremenu zamijenjen Gonalonsom, postavio konačnih 1:1 u 74. minuti.Asistenciju je upisao reprezentativac Srbije Aleksandar Kolarov koji je ovog ljeta stigao iz Manchester Cityja gdje je također igrao zajedno s Džekom prije nego je bh. fudbaler prešao u Romu.Džeko je u 64. minuti dobio žuti karton zbog koškanja s Chielinijem, a na terenu je proveo 82 minute nakon čega ga je zamijenio Iturbe.U sastavu Juventusa od prve minute igrao je Miralem Pjanić kojeg je zamijenio Sturaro u 66. minuti.Pošto je regularni dio meča okončan rezultatom 1:1, pravilo ICC-a je donijelo penale u kojima se bolje snašao Juventus.Za Romu su pogađali Pellegrini, Iturbe, Peres i Cengiz Under, ali je Pinsoglio odbranio udarac Tumminella u prvoj seriji što se na kraju ispostavilo presudnim.Strijelci za Juventus prilikom izvođenja penala bili su Lichtsteiner, Barzagli, Bernardeschi, Khedira i Douglas Costa.