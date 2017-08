Ihtijarević: Crnkića čekaju sankcije, Husejinović se vraća u prvi tim

Foto: FK Sarajevo

Glavni skaut Fudbalskog kluba Sarajevo Faruk Ihtijarević odgovorio je putem zvanične stranice Bordo tima na tekuća pitanja vezano za sportsku politiku.

Glavni skaut Fudbalskog kluba Sarajevo Faruk Ihtijarević odgovorio je putem zvanične stranice Bordo tima na tekuća pitanja vezano za sportsku politiku.

Ihtijarević će prvo osvrnuo na dosadašnje rezultate u sezoni 2017/18.



"Sigurno je da ne možemo biti zadovoljni, prije svega ispadanjem u prvom pretkolu Lige Evrope protiv slabijeg protivnika iz Moldavije. Međutim, i ta utakmica je pokazala da puno bolja ekipa, koja je stvorila znatno više prilika u obje utakmice ne mora nužno proći dalje. To rano ispadanje je ostavilo velikog traga i posljedice na ekipu, što se odrazilo na otvaranje sezone i rezultiralo slabijim partijama", rekao je Ihtijarević.



Posljednji poraz protiv GOŠK-a predstavljao je veliko razočarenje za klub.



"Razočarani smo! Igrači će snositi sankcije zbog rezultata i mogu reći za sebe, dok sam igrao, da sam znao izgubiti veliki broj utakmica, a da to publika nagradi aplauzom zbog prikazane borbe, volje… Ovaj poraz je dobra prilika da ekipa pokaže pravi karakter. Publiku i atmosferu samo će vratiti odnos igrača. Što se tiče same utakmice, mi smo dobro otvorili susret, imali veliki broj prilika, poslije se uvukla nervoza što je donijelo objektivno slabo drugo poluvrijeme, gdje igrači nisu odgovorili kako su trebali. Sarajevska publika je samo potkupljiva dobrom igrom i zalaganjem za dres kojeg igrači nose. Ako igrači nisu svjesni toga, ne zaslužuju biti dio ovog kluba. Ekipa mora pokazati karakter, jer ima potreban kvalitet. Uz Stanojevića, te par novih igrača, ekipa može svakoga pobijediti, ali i izgubiti od svakog ako podcijeni protivnika", istakao je Ihtijarević.



Slabo otvaranje sezone rezultiralo je promjenom na trenerskoj klupi. Mehmeda Janjoša poslije prvog kola zamijenio je Senad Repuh.



"Želja rukovodstva kluba bila je da stručni štab dobije povjerenje na duži period. Ostavka Mehmeda Janjoša nas je zatekla u jednom teškom periodu, nakon dva vezana neuspjeha u vidu ispadanja od Zarije, te poraza od Zrinjskog. Klub je bio primoran da izvrši promjenu na trenerskoj poziciji u ranoj fazi prvenstva. Prihvatili smo odluku stručnog štaba uz zahvalnost gosp. Janjošu za sve urađeno u proteklom periodu. Istina, bili smo nadomak osvajanja Kupa u prošloj sezoni, šampionskoj tituli, ali je cilj bio izlazak u Evropu, što je i ostvareno. Mnogo imena se pojavljivalo u javnosti i klub je morao donijeti odluku relativno brzo s obzirom na to da je prvenstvo u toku. Odlučeno je da se povjerenje ukaže Senadu Repuhu, koji dobro poznaje ekipu i koji zna šta predstavlja Fudbalski klub Sarajevo. Sarajevo je iznad svakog pojedinca i priroda posla je takva da je sasvim logično da će doći do promjena, ako rezultati ne budu pratili ambicije kluba. Ovaj posao isključivo zavisi od rezultata", kazao je Ihtijarević.



Prokomentarisao je aktivnosti kluba u ljetnom prelaznom roku.



"Na papiru smo brojčano slabiji. Igrači koji su napustili Sarajevo, Duljević, Amer Bekić i Kovačević su dobili ponudu produženja ugovora na višegodišnji period uz znatno bolje finansijske uslove u odnosu na one, koje su imali do tada. Oni nisu izrazili želju da produže ugovor, da ostanu u klubu iako su bili u planovima stručnog štaba i kluba. Jednostavno, odbili su bolje ponude kluba i odlučili su da promjene sredinu. Doveli smo četiri igrača do sada, za koja mislim da će opravdati epitet pojačanja. Pojedini to već pokazuju, nekima je potrebno vrijeme da pokažu svoj kvalitet i potencijal. Sigurno nam je u ovom trenutku potrebno još 1-2 igrača. Neke transfere nismo realizovali u ovom prelaznom roku zbog prevelikih finansijskih potraživanja pojedinih igrača i sigurno je da će Sarajevo pokušati dovesti još jednog ili dva igrača u narednom periodu", rekao je Ihtijarević.



U javnosti su se licitirala mnoga imena igrača s kojim je klub pregovarao poput Stojčeva, Kojaševića, Ordagića i drugih.



"Ta, ali i druga imena su bila u fokusu. O njima i s njima se pričalo, a veliki broj njih je tražio enormne uslove. Po meni, u našoj ligi rijetko ko ili niko zaslužuje fiksne ugovore od 200.000 KM ili više što je traženo. Pričamo o ugovorima koji nisu stimulativni, zahtijevaju velike, fiksne plate i ne zavise od rezultata. Sarajevo je u proteklom periodu napravilo određene greške potpisivanjem takvih ugovora, koji igrače ne vežu za uspjeh, a cilj ovog rukovodstva jeste da igraču ponudi priliku da zaradi novac, ali samo ako klub ostvari rezultate. Bilo je mnogo igrača s kojima smo razgovarali, a upravo ta velika finansijska potraživanja bila su kočnica u realizaciji transfera, ali je bilo i onih koji nisu dobili zeleno svjetlo od stručnog štaba", istakao je Ihtijarević.



Navijače zanima kakav je status Nermina Crnkića i Saida Husejinovića.



"Danas je postignut sporazum o smanjenju ugovora s Husejinovićem i on će biti priključen ekipi, obzirom da je pristao značajno smanjiti svoja mjesečna potraživanja. Što se tiče Crnkića, na kraju prošle sezone je izrazio želju da napusti Sarajevo, zbog dešavanja nakon finalne utakmice Kupa u Širokom Brijegu. Osjećao je jak pritisak, što je po meni razumljivo. Sarajevo nije običan klub. Igrači moraju biti svjesni za koga igraju. Navijači Sarajeva su gledali dobre igrače, znaju nogomet i pritisak je sastavni dio ovog posla. Ja to vrlo dobro znam kroz svoju igračku karijeru. Traži se zalaganje, maksimum od svakog pojedinca. On je otišao na jedan probni period uz dozvolu kluba, ali do sada nije realizovan transfer. Taj probni period je davno istekao, a on se još uvijek nije pojavio, te odsustvuje sa svojih redovnih obaveza. On će snositi velike sankcije, a u slučaju njegovog eventualnog povratka upitan će biti njegov status u smislu ravnopravnog konkurisanja za tim zbog prikazane nediscipline. On je još uvijek igrač Sarajeva", kazao je Ihtijarević te iznio i mišljenje o velikom broju mladih igrača koji su priključeni prvom timu.



"Sigurno je da se FK Sarajevo mora okrenuti mladim igračima u svojoj ekipi jer imaju kvalitet. To je pokazao Nedim Hadžić. Pored njega tu su defanzivci Mujakić, Pidro, veznjak Herić, te samo godinu dana stariji Radovac, Anđušić, Mihojević. Tu su i dječaci iz juniora i kadeta koji već nagovještavaju svoj veliki potencijal. Sarajevo ima mladu ekipu i ja se nadam da će ti momci dobiti svi priliku i da će je iskoristiti na najbolji način, kako bi u budućnosti dobar dio njih činio oslonac ekipe".



Ihtijarević je potom rekao koje su ambicije i ciljevi kluba u ovoj sezoni.



"Samo ime FK Sarajevo nameće da budemo u vrhu i osvajamo trofeje. Minimalan cilj je izlazak u Evropu uz promociju dva, tri mlada igrača. Sarajevo nikada ne smije bježati od trofeja i iz svoje svakodnevne komunikacije izbaciti tu riječ. To je jednostavno tako u ovom klubu i svi koji smo vezani za sportski dio kluba, stručni štab, igrači moramo uraditi sve da ostvarimo naše ciljeve", poručio je glavni skaut FK Sarajevo.



Na pitanje da li igrači prvog tima zajedno sa stručnim štabom imaju sve potrebne uslove da to i ostvare, Ihtijarević je odgovorio:



"Uslovi koje imaju naši igrači danas i u vrijeme kada sam ja igrao se ne mogu porediti. Sarajevo objektivno ima najbolje uslove u bh. fudbalu i ne zaostaje za najboljim klubovima u regiji. Sve naše selekcije, ne samo prvi tim, imaju izuzetno dobre uslove za rad i razvoj. Poznato je da prvi tim Sarajevo oblači NIKE, prije nekoliko sedmica je finalizirana i narudžba za ostale selekcije kluba i pored opreme, tu su i kvalitetni tereni, vrhunska medicinska služba i prateći rekviziti koje treba imati jedna ekipa bez obzira na takmičenje. Veliki je dobitak za naš klub Trening kamp. Nadam se da će se primjer dobre infrastrukture prenijeti i na ostale klubove, Savez, jer smo svjedoci da se utakmice često igraju u vrlo teškim, gotovo nemogućim uslovima".