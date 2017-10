Visočka Bosna je u utakmici 11. kola Prve lige Federacije BiH bila gost Zvijezdi iz Gradačca, a nogometaši gostujućeg tima su posljednje minute susreta proveli sjedeći na terenu.

Visočka Bosna je u utakmici 11. kola Prve lige Federacije BiH bila gost Zvijezdi iz Gradačca, a nogometaši gostujućeg tima su posljednje minute susreta proveli sjedeći na terenu.

Zvijezda je do samog finiša utakmice imala minimalno vodstvo, a onda su igrači Bosne odlučili sjesti na teren. Razlog tome je suđenje glavnog sudije Sanela Silića iz Cazina, na koje su igrači i članovi stručnog štaba Bosne ogorčeni.



"Došli smo s namjerom da odigramo dobru, korektnu utakmicu, ali nam to nije omogućeno. Sudija Silić je maksimalno 'sjeckao' igru, donosio je nevjerovatne odluke, a primjer je to što je igrač Zvijezde izbacio loptu u gol-aut, ali je uprkos tome dosuđen korner. Njegove odluke su od prve do zadnje minute bile loše, nije nam dopuštao da igramo. Zbog protesta je Silić isključio našeg pomoćnog trenera Dženana Hošića. Nije bilo smisla igrati, sjeli smo na teren, a protivnik je postizao golove", izjavio je za portal Klix.ba izvor iz visočke Bosne, čije je ime poznato redakciji.







Napomenuto je da je suđenje na ranijim gostujućim utakmicama bilo dobro.



"Ove sezone na gostovanjima nije bilo problema sa suđenjem. Naravno, ono je bilo blago naklonjeno domaćinu, ali je to normalno. Međutim, ovo što je Silić napravio zaista je nevjerovatno. Sjeli smo na teren iz protesta te kako bismo ukazali na nepravdu", dodao je naš sagovornik.



Zvijezda je na kraju pobijedila Bosnu 3:0, jer su domaći postigli dva gola dok su njihovi protivnici protestovali.