Igrači Arsenala očekuju odlazak Alexisa Sancheza već u januaru

Foto: EPA-EFE

Prema pisanju britanskog Telegrapha, nogometaši Arsenala priželjkuju odlazak Alexisa Sancheza već u januaru iz Londona.

Čileanac još uvijek nije produžio ugovor s Topnicima te će na kraju tekuće sezone biti slobodan pronaći novi klub, a ukoliko se to desi, onda će Arsene Wenger potpuno besplatno izgubiti jednog od najboljih igrača svoje ekipe.



Pored toga, bivši fudbaler Udinesea i Barcelone već mjesecima nije u dobrim odnosima sa saigračima iz svlačionice, što Telegraph navodi kao glavni razlog zbog kojeg će Alexis otići u januaru iz kluba.



Interesovanje za njegove usluge ranije je pokazao Manchester City koji je u januaru spreman ponuditi od 20 do 30 miliona eura za njegove usluge, bez obzira što na ljeto on može doći kao slobodan igrač.



Ipak, Arsenal ove sezone ne igra u Ligi prvaka pa bi Sanchez i u tom takmičenju bio od velike koristi Građanima, a možda i najveću ulogu mogao bi imati u borbi za titulu prvaka koju će Manchester City do kraja prvenstva voditi s gradskim rivalom Manchester Unitedom.



Pored ekipe Pepa Guardiole, interesovanje za Alexisa pokazao je i PSG koji želi dovesti Čileanca tek na ljeto sljedeće godine, odnosno moguć je njegov transfer u januaru ukoliko Arsenal pokaže želju za dovođenjem Juliana Draxlera.



Podsjećamo, Topnici su posljednjeg dana prelaznog roka odbili ponudu Manchester Cityja za Alexisa Sanheza u vrijednosti od 70 miliona eura.