Ibrahimović: Zbog ovoga sam došao u United

Foto: AFP

Zlatan Ibrahimović je sa dva pogotka donio Manchester Unitedu titulu pobjednika EFL Cupa u trijumfu nad Southamptonom rezultatom 3:2.

Ibrahimović je ove sezone u svim takmičenjima pogađao 26 puta i najbolji je strijelac u Engleskoj, a njegov prvi večerašnji pogodak je prvi koji je Southampton primio u EFL Cupu ove sezone.



Zlatan je u karijeri osvojio 32 trofeja, a nakon meča u izjavi za Sky Sports je u svom stilu prokomentarisao finale u kojem je proglašen za najboljeg igrača utakmice.



"Zbog ovoga sam došao u United. Došao sam da pobjeđujem i pobijedio sam. Ovo me samo motivira da još bolje igram jer sa svakim novim trofejom moje zadovoljstvo raste. Što sam stariji, sve više cijenim trofeje. Gdje god sam igrao osvojio sam ponešta", rekao je Ibrahimović, u kojeg su pojedinci sumnjali s obzirom na broj godina i izuzetno zahtjevan stil igranja u Velikoj Britaniji.



"Ja sam uvijek znao da ću osvajati trofeje sa Unitedom. To sam i najavio kad sam došao. Druga je stvar što neki drugi nisu vjerovali u to. Upravo sam zbog takvih i došao ovamo da pokažem šta mogu uraditi. Mnogi i sad misle da ne mogu, ali ja ću nastaviti raditi ono što mogu i najbolje znam", rekao je Zlatan.