Ibrahimović bi se mogao vratiti na teren za tri mjeseca, Lukaku tvrdi da se ne plaši konkurencije

Zlatan Ibrahimović i Romelu Lukaku (Foto: EPA)

Švedski nogometaš Manchester Uniteda Zlatan Ibrahimović bi se na teren mogao vratiti za tri mjeseca te pojačati konkurenciju u napadu Crvenih vragova, koje se ne plaši Romelu Lukaku.

Ibrahimović je nedavno potpisao novi ugovor s Manchester Unitedom iako se spekulisalo da nakon teške povrede i završetka impresivne sezone neće dobiti ponudu za produženje saradnje.



Ipak, Ibrahimović se nakon operacije prednjih križnih ligamenata koljana uspješno i brzo oporavlja, a klub s Old Trafforda mu je ponudio novi jednogodišnji ugovor, koji jeon prihvatio. Sada se u britanskim medijima piše da bi se u akciju mogao vratiti već krajem novembra, čime bi povećao konkurenciju u napadu Uniteda, gdje trenutno "ordinira" Romelu Lukaku. Belgijski reprezentativac je na Old Trafford stigao ovog ljeta iz Evertona te tvrdi da se ne plaši konkurencije.



"Rekao sam Zlatanu da se nadam njegovom brzom povratku. Potreban nam je, donijet će kvalitet našem timu i ponoći nam da ostvarimo naš cilj, a to je osvajanje titule. Ne plašim se konkurencije, dobro mi ide u Unitedu. pripreme su bile dobre, a pomoglo mi je i to što sam poznavao mnoge igrače prije dolaska u klub. Menadžer mi je također pomogao da se brzo uklopim, s njim sam već dugo želio sasrađivati. Također, s njim žeim napraviti nešto posebno", izjavio je Lukaku.



Podsjetimo, Ibrahimović je okončao prošlu sezonu ranije zbog povrede koju je doživio u aprilu. Uprkos tome je bio prvi strijelac Manchester Uniteda sa 28 pogodaka te je odigrao 46 utakmica u svim takmičenjima. IMao je i 10 asistencija.