Ibišević: Priče o golgeterskom postu bile su dosadne

Foto: EPA

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Vedad Ibišević bio je strijelac u posljednja dva susreta Bundeslige, protiv Bayerna i Eintrachta, te je tako ušutkao kritičare koji su pisali o njegovom postu.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Vedad Ibišević bio je strijelac u posljednja dva susreta Bundeslige, protiv Bayerna i Eintrachta, te je tako ušutkao kritičare koji su pisali o njegovom postu.

"Kad god postignem gol emocije prorade, a način na koji ih proslavljam je spontan. Što se tiče priča o mom golgeterskom postu, na to se ne obazirem, niti me to opterećuje. Ponekad je to dosadno za mene", rekao je Ibišević.



Naš napadač istakao je da je za njega važno da tim dobro djeluje.



"Svi moraju dati doprinos. Što se mene tiče, i dalje sam u top formi, a ja sam spreman kao i uvijek. Sada slijedi HSV, koji je nedavno primio osam golova od Bayerna. Oni su pod pritiskom, a mi im dolazimo u miru, rasterećeni", optimista je Ibišević.



Bh. ofanzivac ove sezone postigao je 12 golova te je upisao i tri asistencije u 26 odigranih utakmica.