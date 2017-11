Hrvatska na punom Maksimiru čeka defanzivnu Grčku, Sjeverna Irska u borbi protiv Švicarske

Luka Modrić (lijevo) i Kostas Mitroglou (Foto: EPA-EFE)

Posljednji evropski voz koji putuje na Svjetsko prvenstvo u Rusiju naredne godine polazi večeras, a borbu za dva od preostala četiri "sjedišta" večeras će voditi Hrvatska i Grčka te Sjeverna Irska i Švicarska. Oba meča počinju u 20:45 sati.

