Hrvati nezadovoljni žrijebom: S Grcima je uvijek gadno, tek sada počinje drama

Foto: EPA-EFE

Nogometna reprezentacija Hrvatske nije imala sreće na današnjem žrijebu baraža za Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, jer su za protivnika dobili selekciju koju su željeli izbjeći - Grčku.

Hrvatski selektor Zlatko Dalić vjeruje da njegovi puleni ipak preko Grčke mogu do Mundijala.



"Imam veliko poštovanje prema protivniku. Bit će to težak posao za nas, posebno u drugoj utakmici. Vjerujem da će ekipa biti spremna i da ćemo napraviti dobar posao. Moramo respektovati protivnika s obzirom na njegov kvalitet i to da igramo drugu utakmicu u Grčkoj. Imat ćemo dovoljno vremena da se pripremimo i nadam se dobrom rezultatu u Zagrebu pred našim navijačima", kazao je Dalić koji je ekipu preuzeo prije posljednjeg kola i utakmice s Ukrajinom.



Ipak, mediji u susjednoj državi nisu bili oduševljeni današnjim žrijebom.



"Upravo su Grci bili protivnik kojeg su mnogi u Hrvatskoj željeli izbjeći, ali žrijeb u Cirihu spojio je stare rivale u ključnom dvoboju za odlazak u Rusiju", piše Index.hr.



"Samo ne Grčku, poželio je Davor Šuker prije žrijeba i dobio - Grčku. Uvijek su, kaže pogled na sastave, lošiji od nas, s manje nogometnog kvaliteta i talenta, ali s Grcima je uvijek gadno", piše 24sata.hr.



Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker nije želio Grke pa mu nije bilo lako nakon žrijeba.



"Hrvatska je izvukla Grčku koju mnogi smatraju neugodnom, a predsjednik HNS-a Davor Šuker rekao je da bi želio da ih izbjegne", prenosi Večernji.



Jutarnji je bio dramatičan, napisavši da nogometaše Hrvatske tek u baražu čeka drama, jer su dobili najtežeg rivala na putu do Rusije.