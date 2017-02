U posljednjem susretu danjašnjeg programa 23. kola španske La Lige Barcelona i Leganes odigrali su veoma zanimljiv susret, a slavila je domaća ekipa sa 2:1.

Barca je povela već u 4. minuti susreta kada je Suarez asistirao Messiju koji matira Herrerina. Gosti su svoju prvu veliku priliku propustili u 18. minuti kada je El Zhar sjajno šutirao sa desetak metara, ali Ter Stegen sjajno brani.Messi je mogao udvostručiti prednost Barcelone u 27. minuti, ali je Herrerin ovaj put izašao kao pobjednik. Barcelona je nastavila sa opsadom gola gostiju, no igrači katalonske ekipe nisu mogli probiti odbranu gostiju, a kazna je stigla u 71. minuti susreta.Roberto je izgubio loptu pred svojim golom, a Machis je asistirao Lopezu koji šutira slabo po sredini gola, ali je Ter Stegen katastrofalno reagovao i lopta je završila u njegovoj mreži.Do kraja meča Barca je pokušala doći do novog vodstva, odbrana gostiju odigrala savršeno sve do 90. minute kada je Mantovani skrivio penal kojeg je u pogodak pretvorio Messi. Argentincu je ovo bio treći realizirani penal ove sezone u La Ligi.El Zhar je u 90+4. minuti imao priliku ponovo izjednačiti rezultat, no njegov udarac iz prve sa icive kaznenog prostora je za malo otišao pored gola.