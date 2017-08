Hoeness: Nijedan igrač ne vrijedi 100 miliona eura, to je bacanje novca

Foto: EPA

Bayernov predsjednik Uli Hoeness još jednom je kritikovao transfer politiku bogatih klubova koji troše stotinu i više miliona eura na pojačanja.

"To su gluposti. Ne bih dao za igrača 100 miliona eura sve da ih i imam. Nijedan igrač ne vrijedi toliko novca. Mislim da tom divljanju treba stati ukraj jer to nije dobro ni za nogomet, ni za navijače. Kakvu poruku im šaljemo?", pita se Hoeness.



Podsjetimo, Bayern je ovog ljeta iznenađujuće odriješio kesu i potrošio čak 100 miliona eura, a rekordni transfer bio je onaj Corenitna Tolissa iz Lyona za 42 miliona eura.



Bavarci su također otkupili Kingsleya Comana i Niklasa Sülea, a James Rodriguez je došao na posudbu za 14 miliona eura, s opcijom otkupa ugovora.



Ipak, to je sve sitno kada se uzme u obzir da je PSG kupio Neymara za 222 miliona, Barca Dembelea za 105 plus bonusi, a navodno bi i Coutinho mogao završiti u Barceloni za 160 miliona eura...