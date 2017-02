Nogometaši Sarajeva su sinoć stigli na pripreme u Antaliju, a danas su odradili dva treninga.

Nogometaši Sarajeva su sinoć stigli na pripreme u Antaliju, a danas su odradili dva treninga.

Igrači ekipe s Koševa su radili pod budnim okom Mehmeda Janjoša, a u naredna tri dana trenirat će također dva puta dnevno.



Prvi kontrolni meč Sarajevo će imati protiv Lokomotiva iz Taškenta 6. februara.



O atmosferi u ekipi, te očekivanjima pred nastavak Premijer lige BiH govorio je desni bočni igrač Dušan Hodžić.



"Utisci su fenomenalni. Ovdje su dobri uslovi za rad, bolji su nego u Sarajevu. Lakše ćemo se adaptirati, bolje se upoznati i više uigrati. Teren je dobar, malo smo umorni od puta, ali sve je OK i kroz dan-dva ćemo se adaptirati na vremensku razliku. Atmosfera je fenomenalna. Ima malo umora, ali to se ne primijeti na igračima koliko smo veseli i koliko se šalimo.



Protiv Viteza očekujemo pobjedu to nam je primarni cilj jer bi poslije pobjede sve bilo lakše. Očekujemo da uđemo u evropu i opravdamo očekivanja stručnog štaba i navijača", rekao je Hodžić.