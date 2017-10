Heynckes: Susreo sam se sa Salihamidžićem i čelnicima Bayerna, ali još ništa nismo dogovorili

Foto: EPA-EFE

Njemački mediji sinoć su objavili da je Jupp Heynckes novi trener Bayerna, ali čini se da još ništa nije dogovoreno.

Naime, Heynckes je potvrdio da se susreo s Ulijem Hoenessom, Karl-Heinzom Rummeniggeom i proslavljenim bh. igračem Hasanom Salihamidžićem.



"Pitali su me hoću li sjesti na klupu do ljeta sljedeće godine. Pričali smo o puno stvari. Ali, ništa nije dogovoreno. Moram analizirati stvari. Četiri godine nisam u poslu, od moga odlaska s klupe Bayerna nogomet se nastavio mijenjati", rekao je Heynckes za Rheinische Post.



Podsjetimo, Heynckes je Bavarce odveo do trostruke krune 2013. godine, nakon čega je otišao u penziju.



Ovo bi mu bio četvrti povratak na klupu bavarskog giganta.