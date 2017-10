Heynckes o svojoj budućnosti: Fudbal je zabava, ja sam u formi, ali je rano za prognoze

Foto: EPA-EFE

Ekipa Bayerna slavila je minimalnim rezultatom 1:0 na gostovanju kod HSV-a, a nakon meča trener Bavaraca Jupp Heynckes istakao je kako nije nemoguće da on i nakon ove sezone ostane na klupi njemačkog kluba.

Podsjećamo, Bavarci su nedavno uručili otkaz Carlu Ancelottiju nakon loših rezultata Bayerna, a na njegovo mjesto došao je 72-godišnji stručnjak koji je u prošlosti s velikim uspjehom predvodio aktuelnog prvaka Njemačke.



Nakon meča, Heynckes je opet dobio pitanje o svojoj budućnosti na klupi Bayerna, a kako kaže, još uvijek se ne osjeća staro da bi ta opcija uvjetovala njegov odlazak na kraju sezone.



"Nije nemoguće u mojim godinama biti trener jer smatram da sam star onoliko koliko se osjećam starim. Čitav život održavam formu i dobro se nosim s pritiskom, a to sam radio i kao igrač i kao trener. Fudbal je zabava, a s obzirom na to da sam očekivao to pitanje, još uvijek je rano da pričam o mom angažmanu i nakon ove sezone. Trenutno sam privremeno tu, rano je za bilo kakve prognoze", rekao je trener Bayerna nakon meča sa HSV-om.



Pobjedom protiv HSV-a Bayern se vratio u sami vrh Bundeslige, a nakon devet odigranih utakmica oni imaju identičan broj bodova kao i prvoplasirana Borussija Dortmund koja je protiv Frankfurta odigrala 2:2. Obje ekipe trenutno imaju 20 bodova.