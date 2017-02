Haris Handžić potpisao za Debrecen: Bit će zanimljivo igrati protiv Suljića

Bh. nogometaš Haris Handžić od danas je novi nogometaš mađarskog Debrecena.

Haris Handžić

Dvadesetšestogodišnji Handžić je u izjavi za portal Klix.ba potvrdio da je pronašao novi angažman.



"Potpisao sam za Debrecen na godinu i po dana, priključio sam se ekipi u Portugalu. Doveli su me kao pojačanje, cilj mi je da pomognem ekipi da ostvari što bolji rezultat u ovoj sezoni, definitivno bolju poziciju od one koju sad zauzima. Za moj transfer zaslužan je Edin Šaranović", izjavio je Handžić.



On je prethodno bio član Rijeke, a u posljednje vrijeme je imao nekoliko ponuda.



"Imao sam ponude iz Makedonije, Kazahstana, Albanije, Rusije i BiH, ali sam se odlučio za Debrecen. Vjerujem da nisam pogriješio", rekao je bh. napadač.



U Mađarskoj igra njegov bivši saigrač iz FK Sarajevo Asmir Suljić, koji je član Videotona.



"Asmir mi je govorio samo najbolje o ligi, o uslovima koje igrači imaju. To mi je dosta pomoglo da donesem odluku. U kontaktu smo bez obzira što već dugo nismo zajedno. Bit će zanimljivo igrati protiv Suljića", završio je Handžić.



On je u karijeri osim za Rijeku igrao za rusku Ufu, banjalučki Borac, Vaduz, Rudar iz Prijedora, mostarski Velež, Sarajevo i Lech, a zaigrao je i za reprezentaciju BiH.