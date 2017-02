Hamšik nakon hat-tricka protiv Bologne: Želim oboriti Maradonin rekord

Nogometaš Napolija Marek Hamšik se nada da će u budućnosti uspjeti prestići legendarnog Argentinca Diega Maradonu te postati najbolji strijelac kluba u historiji.

Marek Hamšik (Foto: EPA)

Hamšik je ove sezone u dobroj formi, a u pobjedi Napolija protiv Bologne rezultatom 7:1 je postigao tri pogotka. Za uspomenu je ponio loptu s utakmice.



"Ovo je trofej za mene, sačuvat ću je. Osim hat-tricka, Napoli je odigrao dobru utakmicu. Koračamo naprijed i želimo postići nešto lijepo. Šteta je zbog izgubljenih bodova protiv Palerma, ali smo na pravom putu", izjavio je Hamšik.



On sada ima 109 golova postignutih za Napoli, samo šest manje od legendarnog Maradone, koji je klupski rekorder.



"Želim i nadam se da ću oboriti Maradonin rekord, ako ne ove sezone, onda sljedeće. Sretan sam što sam došao jako blizu", dodao je nogometaš Napolija.



Napolitanci su u odličnoj formi, što je jasna poruka za Real Madrid, tim koji će im biti protivnik u Ligi prvaka.



"Real Madrid zna da smo jaka ekipa, a ako budemo ovako igrali, možemo parirati bilo kome. Napad funkcionište, sve su to igrači koji su fokusirani na kretanje, a to može uništiti protivničke odbrane", završio je Hamšik.