Hamšik: Nadamo se da će Juventus ispustiti nekoliko bodova

Marek Hamšik (Foto: EPA)

Veznjak Napolija Marek Hamšik je u intervjuu za Rai Sport rekao da se nada da će Juve ispustiti poneki bod dok njegova ekipa konstantno napreduje.

Napoli se u utorak navečer plasirao u polufinale Kupa Italije.



"Imamo neke nove igrače, ali su se svi uklopili. To je veoma važno, svi smo spremni da igramo kao jedna cjelina. Nije mi bitno da li ćemo u polufinalu igrati s Milanom ili Juventusom, najvažnije je da prođemo u finale ovog takmičenja", izjavio je Hamšik.



Potom se osvrnuo na igre Napolija u Seriji A te borbu za titulu.



"Učimo kako dobijati velike utakmice na domaćem terenu. Na početku sezone smo igrali dobro protiv Lazija i Sassuola, ali nismo pobijedili. Međutim, sada pobjeđujemo, sve je to proces razvoja. Uredu je imati manje bodova u trci za titulu, no, sada pet ili šest ekipa hvata ritam. Svi se nadamo da Juventus može ispustiti nekoliko bodova, dovoljno je da im stvari krenu pogrešno na nekoliko utakmica. Međutim, mi moramo pobjeđivati ekipe iz sredine i iz donjeg dijela tabele", završio je Hamšik.