Halilhodžić omiljen u Lilleu: Žao mi je što klub u to vrijeme nije imao današnji budžet

Proslavljeni bh. stručnjak Vahid Halilhodžić na najbolji mogući način dočekan je u francuskom gradu Lilleu, gdje reprezentaciju Japana očekuje prijateljski meč protiv Brazila.

Halilhodžić je u periodu od 1998. do 2002. godine s klupe trenirao Lille, a u izjavi za francuske medije istakao je žal zbog tadašnje situacije u klubu.



"Ljudi koji me vide na ulici govore: 'Hvala Vahide'. U ono vrijeme smo mnogo radili i praktično smo spasili klub. U veoma lošim uslovima naš duh je bio fantastičan i na utakmice je dolazilo po 18.000 ljudi, dok je na početku moje karijere u Lilleu bilo po 2.000 ljudi. Žao mi je što Lille u to vrijeme nije imao današnji budžet, a ovi ljudi zaslužuju ovako veličanstven stadion", rekao je Halilhodžić.



Na pitanje novinara da li se sjeća utakmica u kojima je predvodio Lille, Halilhodžić se odmah prisjetio dvije nezaboravne utakmice u Ligi prvaka.



"Igrali smo u Ligi prvaka, a prvi meč bio je protiv Parme. Spremao sam se danima za tu utakmicu, tokom ljeta sam bio u Italiji i skrivajući se gledao njihove utakmice. Sada je sve to pomalo smiješno. Drugi meč je onaj protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu, a u to vrijeme David Backham je imao veću platu nego cijeli naš tim zajedno. Ipak, nosili smo se s njima, ali i izgubili meč zbog gola koji smo primili u sudijskoj nadoknadi. Bio sam ljut u svlačionici nakon meča, dok je predsjednik bio izuzetno zadovoljan govoreći da je sve super", kazao je Halilhodžić



Halilhodžić je nakon toga rekao da Lille ne smije dovoditi u loše situacije, a o treneru Bielsi koji s klupe predvodi klub imao je samo riječi hvale.