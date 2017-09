Halilhodžić nije impresioniran igrom PSG-a: Pariz je čudna sredina, radio sam tamo i znam to

Foto: EPA-EFE

Igračka i trenerska legenda PSG-a Vahid Halilhodžić, u razgovoru za francuske medije prokomentarisao je trenutne igre ovog kluba te istakao da nije impresioniran onim što trener Parižana Unai Emery pokazuje kao šef stručnog štaba.

Za početak, ovaj proslavljeni bh. stručnjak istakao je da klub treba biti oprezan bez obzira na pobjedu rezultatom 3:0 protiv Bayerna u utakmici 2. kola grupne faze Lige prvaka, te ističe da njemački klub nije bio toliko slabiji.



"Kada je PSG igrao protiv Bayerna, ovdje je bilo četiri sata ujutru. Ne gledam previše njihove utakmice, ali sam vidio da rezultat nije bio realno stanje. Na kraju su upisali pobjedu, ali statistika na kraju meča pokazuje da Bayern nije bio toliko loš", rekao je Halilhodžić na početku razgovora za francuske medije.



Nakon toga, trenutni selektor fudbalske reprezentacije Japana kaže da PSG mora puno bolje kontrolisati utakmice u kojima imaju prednost.



"Moraju da naprave još puno toga u organizaciji igre, kao i kontroli utakmice. Nije baš da su tako igrati protiv Bayerna, a ako žele postići najveće uspjehe, onda će morati da drže loptu puno više u svom posjedu. Godinama su tu negdje, ali nikako da stignu do željenog finala. Jako me zanima kako će izgledati kada budu igrali s najjačim ekipama, a neke stvaru u njihovoj ekipi za mene su još uvijek nepoznanica", kazao je bivši trener PSG-a.



Bez obzira na odlične igre koje su pokazali u ovoj sezoni, Halilhodžić kaže da još uvijek nije vrijeme da se prognoziraju veliki rezultati u ovoj sezoni.



"Ne treba se gađati s velikim očekivanjima u ovoj sezoni, te govoriti da će PSG biti prvak Evrope. Ipak, tu ima ekipa koje su navikle da pobjeđuju u velikim utakmicama, a PSG je posljednjih godinama padao upravo na takvim. Ove sezone pokušavaju kopirati Real Madrid i Barcelonu s tri fenomenalna igrača u napadu i to izgleda jako dobro, ali oni su jako specifična sredina. Radio sam tamo i dobro to znam", nastavio je Halilhodžić.



Za kraj, vratio se na spornu situaciju u kojoj su se Brazilac Neymar i Urugvajac Edinson Cavani sukobili oko izvođenja kaznenog udarca.



"Pogledajte posljednju situaciju. Neymar i Cavani su se svađali oko najobičnijeg penala, oko jedne sitnice. Iskreno, to je izgledalo kao da se dvije djevojčice svađaju oko lutke. Ukoliko žele osvojiti evropski naslov, takve stvari se ne smiju dešavati", završio je bivši trener Dinama.



Vahid Halilhodžić kao šef stručnog štaba PSG-a radio je u periodu od 2003. do 2005. godine, a njegovo mišljenje jako je cijenjeno kod francuskih medija koji često upravo selektora Japana pitaju za situaciju u francuskoj ligi.