Splitski Hajduk na krcatom Poljudu dočekao je večeras danski Brondby. Majstori s mora slavili su pobjedu rezultatom 2:0 i izborili su plasman u play off Evropske lige jer je prvi meč završen bez golova.

Prije početka utakmice na teren su izašli vatrogasci kako bi se zahvalili Torcidi na pomoći u gašenju požara.



"Samo zvijezde ne možemo ugasiti. Vaši vatrogasci", poručili su hrabri vatrogasci koji su se danima borili s vatrenom stihijom, a dobili su ovacije punih tribina.



Također, ovacije s Poljuda dobili su i vaterpolisti hrvatske reprezentacije koji su nedavno osvojili svjetsko zlato. Domaći kreću ofanzivno. U 14. minuti Vlašić i potencijalni bh.reprezentativac Kožulj imali su prilike, ali je golman gostiju sigurno intervenisao.







Igrao se 20. minut kada su Futacs i Kožulj kombinirali, ali je mađarski nogometaš izgubio loptu.



Do kraja prvog dijela Kožulj je u 45. minuti pokušao iz slobodnjaka, ali lopta odlazi iznad prečke. Gosti su težili da zaprijete kontranapadima, ali nisu uspjeli.



U nastavku Hajduk kreće snažno. To su konkretizirali u 59. i 63. minuti kada Ante Erceg postiže dva pogotka. U tim trenucima domaći su imali sigurnih 2:0. Do kraja meča rezultat se nije mijenjao. Veliki trijumf Hajduka.