Guardiola: Arsenal je želio Sterlinga za Sancheza, rekao sam "ne"

Foto: EPA-EFE

Menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola je otkrio da je Arsenal ponudio Alexisa Sancheza u zamjenu za Raheema Sterlinga tokom ljeta, no, on je tu ponudu odbio.

Građani su se usko povezivali sa Sanchezom, Arsenal je bio spreman pustiti svog napadača, no, dogovor nije postignut.



"Arsenal je bio zainteresovan, tražio je Sterlinga u zamjenu, ali sam ja rekao da to nije opcija. U Sterlinga mnogo vjerujem, bio sam spreman platiti za Sancheza, no, Arsenal nije mogao dovesti zamjenun. Ne znam šta će se dogoditi tokom zime ili sljedeće sezone", izjavio je Guardiola.



Engleski savez je odlučio da će od narednog ljeta prelazni rok završavati prije početka prvenstva, što je Guardiola pozdravio.



"Čestitam Premiershipu, jer je važno početi sezonu s igračima koji će ostati. Nadam se da će i ostatak Evrope učiniti isto", završio je Guardiola.