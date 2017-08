Goran Sablić: Na Grbavici ćemo pokazati svoje pravo lice

Goran Sablić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nakon tri domaće pobjede na Pecari i poraza u Mostaru i Gabeli, ekipa Širokog Brijega će u subotnjem derbiju protiv Željezničara tražiti bodoveu gostima. Široki je dobio zadnje tri prvenstvene i kup utakmice protiv Željezničara, na Grbavici s poštovanjem govore o Širokom kao tradicionalno neugodnom protivniku, no, trener Goran Sablić upozorava kako će za pozitivan rezultat biti potrebno, prije svega, popraviti igru u odbrani.

"Prioritet nam je nakon dva gostujuća poraza donijeti pozitivan rezultat s Grbavice. Za jedan ili tri boda trebamo odigrati perfektno u fazi odbrane. Na temelju organiziranosti i maksimalnoj koncentriranosti u tom segmentu igre, a znajući da odbranu zapravo igra svih 11 igrača, možemo se nadati pozitivnom rezultatu u derbiju. To je moguće, za to imamo kvalitet“, kazao je na konferenciji za novinare trener Sablić.



Svi nogometaši su na dispoziciji Sabliću, koji ima "slatke brige“ koga uvrstiti u udarnih 11. Krstanović je otišao, no za njegovu poziciju ne konkuriše Baša, jer je on ciljano doveden za krilnu poziciju. U vrhu napada Krstanovića će, još zamijeniti Wagner, Čabraja ili mladi Jurić.



U svakom slučaju, u redovima Plavo-bijelih ističu da znaju kako treba odigrati protiv Željezničara. Potvrdio je to i sam trener pred sedmom silom“, uz optimističan dodatak da će Široki u derbiju "izgledati onako kako treba i pokazati svoje pravo lice“.