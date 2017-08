Goran Karačić karijeru nastavlja u 2. Bundesligi

Goran Karačić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Golman bosanskohercegovačke mlade reprezentacije i član turskog Adanaspora, Goran Karačić odlazi na jednogodišnju posudbu u ekipu SV Sandhausen koja nastupa u 2. Bundesligi.

Dva kluba su postigla dogovor o jednogodišnjoj posudbi uz mogućnost otkupa ugovora.



"Ovo je novi izazov u mojoj karijeri i veoma sam sretan što ću imati priliku igrati u Njemačkoj. Potrebne su mi jake utakmice kako bih dalje napredovao i usavršavao se, a ovo je prava prilika za to. Posebno sam ponosan na činjenicu da sam se ponovo našao na širem spisku A reprezentacije BiH i svakako da imam želju u skorijoj budućnosti postati standardan član naše najbolje ekipe. No, idemo korak po korak. Sada je najbitnije da se pripremimo za utakmicu sa Rumunima. Ako odigramo kako znamo, siguran sam u uspjeh“, izjavio je Karačić.



Goran je nakon sjajne debitantske sezone i osvojene titule prvaka Bosne i Hercegovine sa Zrinjskim prošle godine potpisao ugovor s turskim prvoligašem u kojem je na početku sezone odigrao nekoliko sjajnih utakmica da bi, radi nove politike kluba, ostao u drugom planu. Na teren se vratio krajem sezone i u utakmici protiv Genclerbirligija sa deset fenomenalnih intervencija, podsjetio zašto je trenutno jedan od najtalentovanijih mladih golmana Evrope, našavši mjesto u najboljoj ekipi turskog šampionata. Nažalost, Adanaspor je već tada ostao bez šansi za ostanak u prvoj ligi. Goran je i tokom pripremnog perioda branio jako dobro i nalazi se u izvrsnoj formi.



"Nosim veoma lijepa iskustva iz Adanaspora i pored činjenice da nisam igrao koliko sam želio. Vrijedno sam trenirao i nastojao da održim formu. Posebnu zahvalnost dugujem našim vjernim navijačima čiju sam veliku podršku uživao cijelo vrijeme mog boravka u Adani. Na to sam veoma ponosan i želim svom klubu povratak u elitni rang već nakon ove sezone. Mislit ću na nih i navijati u svakoj utakmici“, rekao je mladi golman.



SV Sandhausen je klub sa dugom tradicijom. Osnovani su davne 1916. godine, a najveći uspjeh u povijesti kluba ostvarili su u sezoni 2011/2012 kada su osvojili 3. Ligu i plasirali se u "cvajtu“, u kojoj se trenutno nalaze. Prošle sezone osvojili su deseto mjesto što je ujedno i najbolji rezultat. Trener Sandhausena je turski stručnjak Kenan Kocak, a ekipa se trenutno nalazi na 5. poziciji na tablici sa sedam osvojenih bodova iz četiri odigrana susreta.