Poziciju broj pet u italijanskoj Seriji A ispred moćnih Milana, Lazija i Fiorentine trenutno drži Atalanta, što je suprotno predviđanjima prije sezone.

Alejandro Gomez

Foto: EPA

Franck Kessie

Foto: EPA

Andrea Conti

Foto: EPA

Klub iz Bergama igra jednu od najboljih sezona u historiji, a zanimljivo je da su posljednji put kao petoplasirani u Seriji A završili još davne 1948. godine.Borba za izlazak u Evropsku ligu jednostvano je nešto što nismo navikli od Atalante koja je kroz desetljeća uglavnom bila pozicionirana u drugom dijelu tabele s jedinim osvojenim trofejom, Italijanski kup iz 1963. godine.Pod vodstvom iskusnog Gian Piera Gasperinija i sa sjajnom akademijom za mlade igrače klub se kreće u veoma pozitivnom smjeru, a brojni skauti već kruže u potrazi za njihovim najboljim igračima, među kojima je i bh. reprezentativac Ervin Zukanović.Tako je ključni defanzivac Mattia Caldara prešao u januaru u Juventus za 25 miliona eura (računajući sve klauzule), dok je veznjak Roberto Gagliardini otišao u Inter na posudbu uz opciju otkupa ugovora.Malo je vjerovatno da će se zaustaviti egzodus igrača nakon neočekivanog uspona kluba, pa su mnogi fudbaleri u izlogu za ljetni prijelazni rok.U nastavku vam predstavljamo tri igrača koji su nastupima u plavo-crnom dresu privukli pažnju velikih i bogatih evropskih klubova.Nekada veliki talenat Alejandro Papu Gomez osvojio je Svjetsko prvenstvo 2007. za igrače do 20 godina kada su s njim zajedno u reprezentaciji Argentine igrali Sergio Romero, Ever Banega, Sergio Aguero i Angel di Maria.Sada Gomez ima 29 godina i u proteklih 18 mjeseci dokazao se kao jedan od najboljih tehničara Serije A. S eksplozivnim ubrzanjem i sjajnim driblingom među vodećim je igračima italijanske lige u kreiranju šansi (63 puta).Njegovih postignutih devet golova već je najveći uspjeh u karijeri, a interes za njega u posljednje vrijeme iskazali su Tottenham, Everton i West Ham.Franck Kessie igra odlično u svojoj prvoj sezoni u elitnom rangu takmičenja, a interes najvećih evropskih klubova najbolje govori o njegovim partijama.Za mladog Kessieja zainteresovanost su već pokazali Chelsea, Manchester United i Roma, što i ne čudi jer sa svojih 20 godina dominira na utakmicama svim kvalitetama koje jedan veznjak treba imati.Također, postignutih šest golova nam govori da je sposoban napraviti razliku i u samoj završnici. Pred igračem koji se spominje kao zamjena za ikonu Obale Slonovače Yaya Tourea je svijetla budućnost, bez obzira na to u kojem klubu završi.Mattia Caldara i Roberto Gagliardi su izdanak Atalantine škole fudbala koji su nedavno napravili unosne transfere, a čini se da će Andrea Conti biti sljedeći iz Akademije koji će napustiti klub.Conti (22) je bio na posudbama u Perugiji i Virtusu Lancianu u italijanskim nižim ligama prije nego što se "probio" u startnu postavu Atalante od januara 2016. godine.Jedan je od ključnih igrača u omiljenom 3-5-2 sistemu koji forsira Gasperini u ovoj sezoni u kojoj je postigao tri gola te upisao tri asistencije. Posebno je dominantan u oduzimanju lopte, a interes za njega pokazali su Chelsea i Manchester City.