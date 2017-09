Golgeter Tottenhama Harry Kane: Ponosan sam, uvijek se trudim da postignem pogodak

Foto: EPA-EFE

Harry Kane odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu u dresu Tottenhama, a napadač tima iz sjevernog Londona u sinoćnjoj utakmici 2. kola Lige prvaka postigao je hat-trick u pobjedi svoje ekipe na gostovanju kod Apolona rezultatom 3:0.

Harry Kane odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu u dresu Tottenhama, a napadač tima iz sjevernog Londona u sinoćnjoj utakmici 2. kola Lige prvaka postigao je hat-trick u pobjedi svoje ekipe na gostovanju kod Apolona rezultatom 3:0.

Sjajni Englez je sinoćnjim hat-trickom stigao do nevjerovatne brojke od čak šest utakmica u 2017. godini u kojim je postigao tri ili više pogodaka, a nakon golgeterske krize koju je imao u augustu Kane je opet ušao u sjajnu formu.



Pored toga, Kane je u sinoćnjem meču postigao "savršen" hat-trick s obzirom na to da je postigao golove lijevom i desnom nogom, kao i glavom, a nakon meča kaže da je ponosan na sebe i kompletan tim.



"Ponosan sam na sebe, ali i kompletan tim. Na svakoj utakmici se trudim da postignem pogodak, a kada ih uspijem postići tri, onda je to bonus. Ipak, nismo igrali dobro prvo poluvrijeme, što smo popravili u nastavku utakmice, a to je veoma bitno u Ligi prvaka", rekao je nakon meča napadač Tottenhama.



Ekipa Tottenhama će u sljedećem kolu Premiershipa gostovati kod Huddersfielda, a to će biti odlična prilika za Kanea da stigne vodeći trojac (Aguero, Morata, Lukaku) onih koji su postigli najviše pogodaka u dosdašnjem toku prvenstva.