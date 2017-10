Francuski mediji predviđaju: Cavani odlazi, PSG pravi novi MSN trio

Foto: EPA-EFE

Kako pišu mediji u francuskoj, ekipa PSG-a spremna je prodati Edinsona Cavanija na kraju ove sezone te u svoju ekipu dovesti Alexisa Sancheza koji će na kraju ove sezone postati slobodan fudbaler.

Cavani je u Pariz stigao 2013. godine, a od tada je postigao 141 pogodak za ovu ekipu. Nedavno je ušao u svađu sa Brazilcem Neymarom zbog izvođenja udarca s bijele tačke te su nakon toga već mnogi mediji bliski ovom klubu istakli da će Cavani otići na kraju sezone.



Alexis Sanchez trenutno je igrač Arsenala, a nedavno se pojavila priča da bi PSG već u januaru mogao krenuti po dovođenje Čileanca u svoje redove, a s obzirom na to da Topnici ne igraju Ligu prvaka te bi bivši igrač Barcelone i u tom takmičenju bio od koristi, PSG bi za njegove usluge platio blizu 20 miliona eura.



Ukoliko čileanski nogometaš ostane u ekipi Arsena Wengera do kraja ove sezone, onda bi on kao slobodan igrač mogao pojačati PSG te bi prodajom Cavanija, čija vrijednost se procjenjuje na blizu 80 miliona, PSG napravio sjajan posao jer tek sljedeće sezone moraju otplatiti Kyliana Mbappea čija vrijednost je 180 miliona eura.



Dolaskom Alexisa u Pariz i prodajom Cavanija, PSG bi mogao napraviti novi svjetski brend u vidu napadačkog trojca M-S-N koji bi činili Mbappe, Sanchez i Neymar.



Važnu ulogu u svemu može odigrati i prijateljstvo između Neymara i Alexisa iz perioda kada su zajedno igrali u Barceloni, odakle je 2014. godine Čileanac prešao u Arsenal. Pored PSG-a, interesovanje za Sancheza pokazao je i Manchester City koji je posljednjeg dana prijelaznog roka ponudio 70 miliona eura za ovog igrača Arsenala.