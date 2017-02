FK Željezničar zbog pogrešne boje vratio stolice, nastavljeni radovi na izgradnji istoka

Stolice za istok koje su danas u podne stigle na Stadion Grbavica su vraćene zbog pogrešne nijanse plave boje.

Stolice za istok koje su danas u podne stigle na Stadion Grbavica su vraćene zbog pogrešne nijanse plave boje.

Stolice su danas istovarene u Dolini ćupova , ali je ustanovljeno da je boja za nijansu svjetlija od one koja je naručena, a koje se nalaze na sjevernoj, zapadnoj i južnoj tribini, te su one vraćene turskom proizvođaču.Očekuje se da u narednim danima stigne ispravna pošiljka, a u međuvremenu nastavljeni su radovi na istočnoj tribini koja bi trebala biti završena do 5. marta.Planirano je da zvanično otvaranje istočne tribine bude u prvom kolu Lige za prvaka početkom aprila.Kada bude završena, istočna tribina će primati 4.650 gledatelja, a trenutno su prodate 552 od 919 desetogodišnjih ulaznica po cijeni od 1.000 KM.Nakon završetka istočne planirani su i radovi na južnoj tribini.