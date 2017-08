Nogometaši Zrinjskog su na gostovanju kod Slobode upisali svoju četvrtu ovosezonsku pobjedu, a heroj Plemića je bio Miloš Filipović koji je postigao dva pogotka. U razgovoru za portal Klix.ba se osvrnuo na meč odigran na Tušnju te je otkrio ambicije mostarskog tima u ovoj sezoni.

Nogometaši Zrinjskog su na gostovanju kod Slobode upisali svoju četvrtu ovosezonsku pobjedu, a heroj Plemića je bio Miloš Filipović koji je postigao dva pogotka. U razgovoru za portal Klix.ba se osvrnuo na meč odigran na Tušnju te je otkrio ambicije mostarskog tima u ovoj sezoni.

"Nije bilo lako, znali smo od početka da nas čeka teška utakmica. Sloboda je čvrst i jak domaćin, ali smo mi dobro otvorili utakmicu, postigli pogodak i kasnije rutinski priveli susret kraju. Bili smo bolji i zasluženo smo pobijedili", izjavio je Filipović.Mediji su isticali loše postavljanje živog zida i reakciju golmana Slobode pri prvom golu koji je Filipović postigao iz slobodnog udarca."Tako se čini na snimcima, ali iz mog ugla to nije izgledalo baš tako. Golman je postavio živi zid braneći svoj lijevi ugao, ali je na snimku izgledalo da ga je postavio na sredinu. Možda je jedina greška golmana Slobode to što je stao malo iza živog zida te nije vidio putanju lopte", rekao je nogometaš Plemića.U mostarskom klubu su zadovoljni dosadašnjim rezultatima, ali žale za izgubljenim bodovima u Bijeljini, kada je Radnik slavio 2:1."Otišli su neki igrači, ali su stigla i pojačanja. Dobili smo na kvalitetu, novi nogometaši se žele dokazati. Igramo dobro, poraženi smo samo u Bijeljini, mada smo mogli izvući barem bod i sada biti na čelu tabele, ali smo ipak zadovoljni", kazao je Filipović.On je postigao tri pogotka u pet kola te dijeli prvo mjesto s Ivanom Krstanovićem iz Širokog Brijega."Iskreno, zadovoljan sam svojom formom, postigao sam tri gola i upisao jednu asistenciju, nadam se da ću ovako nastaviti", istakao je srbijanski nogometaš.Plemići ove sezone jurišaju na treću titulu prvaka BiH u nizu, a Miloš je izdvojio glavne konkurente."Razmišljamo o novoj tituli, smatramo da ćemo se boriti sa Željezničarom i Širokim Brijegom. U manjim utakmicama se titula osvaja, tako da, ko bude fokusiraniji u tim utakmicama, on će na kraju osvojiti prvenstvo", završio je Filipović.