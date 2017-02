FIFA suspendovala Hakana Calhanoglua do kraja sezone

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) suspendovala je Hakana Calhanoglua do kraja sezone zbog malverzacija iz 2011. godine.

Foto: EPA

Vezni igrač Bayer Leverkusena je prije šest godina igrao za Karlsruhe, a turski Trabzonspor mu je dao 100.000 eura da potpiše za njih kao slobodan igrač.



No, Turčin je uzeo taj novac, a kasnije je produžio ugovor sa njemačkim klubom.



Trabzonspor je pokrenuo postupak protiv Calhanoglua i tražio je da igrač vrati 100.000 eura i da plati dodatnih milion, no iz sjedišta FIFA-e je danas stigla obavijest da će Calhanoglu morati platiti 100.000 eura Trabzonsporu, te ga je kaznila četvrtomjesečnom suspenzijom, što u praksi znači do kraja sezone.